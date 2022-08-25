العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع الطاقة وبيانات ألمانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب في مستهل جلسة اليوم، بعدما فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، توقعات المحللين، بينما حد القلق قبل صدور محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش. وقفزت أسهم شركات الطاقة 1.2 بالمئة لتقترب من أعلى مستوى لها في 12 أسبوعا مع ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل زيادة المخاوف من شح الإمدادات.

وقفز مؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة. وحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين، مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة.

وينصب تركيز السوق أيضا على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. وتجاوز البنك التوقعات في ذلك الاجتماع ورفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس.