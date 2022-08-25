العالم اليوم - محمد بن زايد آل نهيان يزور اليونان

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد آل نهيان يزور اليونان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - يقوم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس اليوناني كاترينا ساكيلا روبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعدد من المسؤولين اليونانيين.

وسيتطرق اللقاء إلى علاقات الصداقة، ومختلف مسارات التعاون، والعمل المشترك، وسبل تعزيزها، وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.