العالم اليوم - "إعمار" الإماراتية توصي بإلغاء سقف تملك الأجانب لأسهمها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - أوصى مجلس إدارة "إعمار العقارية" الإماراتية، بإلغاء سقف ملكية الأجانب في أسهم الشركة، المحدد حاليا عند 49 بالمئة.

ومن المقرر أن ينظر المساهمون في هذا الاقتراح خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم 21 سبتمبر المقبل.

وقفزت أسهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 4.7 بالمئة في بداية التعاملات عقب الإعلان عن التوصية التي تسمح للأجانب بتملك حتى 100 بالمئة من الأسهم، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 3 بالمئة.

وبحسب التعديل المقترح من "إعمار" لنظامها الأساسي، فإنه لن يعد هناك حد أدنى لنسبة مساهمة مواطني دول الإمارات أو مجلس التعاون الخليجي بالشركة، ولا حد أقصى لمساهمة الأجانب.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن "جيه بي مورغان، وغولدمان ساكس، وبلاك روك، من بين الملاك الأجانب في شركة إعمار العقارية، كما أن أسهم "إعمار" مدرجة في مؤشرات الأسهم العالمية لأسواق أسهم الدولة النامية، بما في ذلك مؤشر "إم إس سي آي".

من جهة أخرى، ستناقش الجمعية العمومية لشركة "إعمار"، أيضا، بيع شركة "نمشي" إلى منصة "نون" مقابل 335.2 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة الاستحواذ على "دبي كريك هاربور" بملياري دولار، وكذلك زيادة رأسمال الشركة.