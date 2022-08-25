العالم اليوم - إيرادات الفنادق تصعد بأرباح "المملكة" القابضة الفصلية

انتم الان تتابعون خبر إيرادات الفنادق تصعد بأرباح "المملكة" القابضة الفصلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - ارتفع صافي ربح شركة المملكة القابضة السعودية في الربع الثاني من العام بنحو 3.6 بالمئة ليصل إلى 427.15 مليون ريال سعودي (حوالي 113.91 مليون دولار) مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، بحسب بيان نشرته البورصة السعودية (تداول).

وأرجعت الشركة التحسن في أرباحها إلى عدة عوامل أبرزها زيادة إيرادات الفنادق وانخفاض مصروفات الزكاة.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح المملكة القابضة بنسبة 93 بالمئة في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 5.93 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

والمملكة القابضة هي شركة استثمار سعودية تأسست عام 1980 ويمتلك الأمير الوليد بن طلال نسبة 78.135 بالمئة منها، فيما 16.865 بالمئة تعود لصندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي".

وخلال النصف الأول من العام حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.35 مليار ريال سعودي (حوالي 1.69 مليار دولار) بارتفاع ملحوظ عن الفترة المماثلة من عام 2021 حين سجلت الشركة صافي ربح قُدر بـ 503.3 مليون ريال (134.2 مليون دولار).

ويعود ذلك إلى عدة عوامل من بينها مكاسب أحرزتها الشركة من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة وارتفاع إيرادات الفنادق.