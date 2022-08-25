نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الدعم السكني 1444 | تعرف على خطوات تقديم شكوى في حالة عدم نزول الدعم السكني أغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الدعم السكني ، بدءت منذ بضعة ساعات إيداع الدعم السكني الخاص بشهر أغسطس الجاري في الحسابات الشخصية للمستفيدين من هذا الدعم، حيث يعتبر الدعم السكني من أهم البرامج التي تقوم الحكومة السعودية بتقديمها للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاهلية، ولكن ماذا إذا لم ينزل الدعم في حسابك هذا ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال الأسطر التالية.

رقم الدعم السكني 1444

أوضحت وزارة الإسكان بالمملكة أنه في حالة وجود أي شكوى من عدم نزول الدعم السكني يمكن اتباع أحد الطرق التالية :

التواصل مع الوزارة عن طريق الرقم الموحد 199090.

التواصل مع صندوق التنمية العقارية على الرقم 920033321 .

يمكن تقديم شكوى عن طريق موقع الصندوق.

مخاطبة لجنة التظلمات.

خطوات التقديم للحصول على الدعم السكني 1444

في البداية يقوم المستخدم بالدخول إلى بوابة وزارة الإسكان بالمملكة.



يختار المستخدم دعم سكني.

في حالة عدم امتلاك المستخدم لحساب خاص به يتم إنشاء حساب خاص به عن طريق الضغط على أيقونة إنشاء حساب، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

يمكن أيضا أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى سكني من خلال بوابة النفاذ الوطني.

يختار المستخدم البرنامج الذي يناسبه.

يتم رفع الأوراق المطلوبة.

يتم الرد بالموافقة أو الرفض.

شروط التقديم على الدعم السكني

أوضح صندوق التنمية عن وجود عدد من الشروط الخاصة بالتقديم على الدعم السكني والتي من أهمها :

الدعم متاح للمواطنين السعوديين زوج وزوجة وأبناء لا تزيد اعمارهم عن 25 عاما.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج الدعم الذي يقدمه الصندوق العقاري.

لا ينبغي ان يكون المتقدم لديه سكن مناسب للعيش بجودة مناسبة.

حالات تعليق نزول الدعم السكني

أوضح صندوق الدعم السكني عن وجود عدد من الحالات التي يتم فيها إيقاف الدعم السكني من ابرزها :

عدم الالتزام في أعمال البناء منذ توقيع العقد الخاص بالدعم السكني.

عدم الالتزام باستكمال أعمال البناء في المدة المقررة والتي تصل إلى 3 سنوات.

التأخر على سداد الأقساط بشكل منتظم.

عدم تحديث البيانات الخاصة بمراحل البناء،وتقديم شهادة إتمام بناء إلى الصندوق.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض رقم شكاوي الدعم السكنى وشروط التقديم به الإضافة إلى أبرز حالات تعليق الحصول على الدفعات.

هذا وقد أشارت وزارة الإسكان أنه يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على الدعم السكنى الذي تدعمه الحكومة السعودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التي ذكرناها اعلاه، كما يمكن التواصل مع رقم الدعم السكنى لمزيد من التفاصيل والرد على كافة الاستفسارات التي قد ترد إلى أذهانكم لتقوموا بالتقديم للحصول على هذا الدعم.