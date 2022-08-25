لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة tansik.digital تسجيل طلاب المرحلة الثالثة على موقع التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور أن أخر يوم لغلق باب تدوين رغبات المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022، حيث أن الوزارة تقوم بمراجعة رغبات الطلاب لكي يتم تدوين اسمائهم في الكليات المتنوعة، وأكد الدكتور محمد أيمن أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سوف ترفع على رابط وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 29/8/2022، ويجب على الطلاب الاطلاع على كافة الأخبار الجديدة التي تدونها الوزارة عبر صفحتها الموثقة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تصريحات وزير التربية والتعليم العالي في المؤتمر الصحفي لطلاب المرحلة الثانية وهي كالآتي: قال وزير التربية والتعليم العالي أنه سوف يعرض موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عقب مرور مدة 24 ساعة، أضاف أن عدد طلاب القسم العلمي والأدبي الذين دونوا رغباتهم عبر موقع التنسيق حوالي 269202 طالب وطالبة، حيث أن المجموع الكلي لطلاب التخصص العلمي من 246 درجة وأكثر، أن عدد طلاب التخصص العلمي 223294 طالب وطالبة، أن المجموع النهائي لطلاب التخصص الأدبي من 238 درجة وأكثر، حيث بلغ عدد طلاب التخصص الأدبي حوالي 45908 طالب وطالبة، يجب طباعة ورقة الترشيح وإرسالها للكلية التي حددها لك مكتب التنسيق عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على الرابط الإلكتروني.

طريقة تسجيل طلاب المرحلة الثالثة على موقع التنسيق

شرحت وزارة التربية والتعليم طريقة تسجيل الطلاب على موقع التنسيق بالتفصيل عبر موقعها الإلكتروني وهي كالآتي:

• اضغط على موقع تنسيق الرغبات.

• دون كافة بياناتك لتسجيل دخول جديد.

• اكتب الرقم السري ورقم الجلوس في المكان الذي يحدده لك الموقع.

• دون كافة رغباتك على الموقع الإلكتروني وذلك وفقاً لتعليمات التوزيع الجغرافي.

• ثم اضغط على كلمة “حفظ”.

شروط مرحلة تقليل الاغتراب

وضع وزير التربية والتعليم العالي مجموعة من الشروط التي ينبغي على الطلاب تنفيذها وهي كالآتي: