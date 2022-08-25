نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل دخول طالب جديد منصة مدرستي 1444 / 14454 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول طالب جديد منصة مدرستي لكل الطلاب بالمملكة العربية السعودية حتى يمكنهم أن يتابعوا اليوم الدراسي. ومن الممكن أن يتم التسجيل من خلال توكلنا أو موقع منصة مدرستي التعليمية تحت شعار العودة إلى المدارس.

لذلك سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع الذي اصبح محل بحث الكثيرين من الطلاب واولياء الأمور بالتزامن مع العودة الحضورية للمدارس 1444/ 1445.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي عبر توكلنا 1444

حيث يتم البدء في تسجيل الطلاب الجدد عبر تسجيل دخول طالب جديد منصة مدرستي من خلال توكلنا 1444 باتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتنزيل تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بك.

ثم تقوم بالبدء في تسجيل الدخول من خلال حساب الطالب أو حساب ولي الأمر.

أيضًا تقوم بالنقر على زر الخدمات بالشريط السفلي.

كما تقوم بالنقر على زر خدمة بيانات منصة مدرستي.

بالإضافة إلى اختيار الطالب من القائمة.

كذلك تقوم بالنقر على زر إرسال.

وتقوم بعمل حفظ لكل البيانات الخاصة بدخول منصة مدرستي.

تسجيل طالب جديد من منصة مدرستي عبر موقع العودة للمدارس

حيث يتم اتباع مجموعة من الخطوات اللازمة والمحددة من أجل تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي عبر موقع العودة للمدارس، وتلك الخطوات كما يلي:

في البداية تقوم بزيارة موقع العودة للمدراس.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بك.

كما تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك وتقوم بالنقر على زر أنا لست روبوت.

كذلك تقوم بالنقر على زر التحقق باللون الأخضر.

أيضًا تقوم بالانتظار لبعض الوقت حتى تصل لك رسالة نصية قصيرة.

بالإضافة إلى النقر على زر تحقق.

إلى جانب حفظ كل البيانات الظاهرة الخاصة بمنصة مدرستي.

طريقة متابعة الطلاب في منصة مدرستي التعليمية 1444

إن منصة مدرستي تعتبر من المنصات المميزة التي تقدم خدمات الحصص المرئية إلى جانب توفير نظام الواجبات والاختبارات ومتابعة الطلاب.

حيث يتم متابعة الطلاب عبر المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي.

ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بولي الأمر في نظام نور.

كما تقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

وبعد ذلك تقوم بالنقر على زر أنا لست برنامج روبوت.

أيضًا تقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ففي النهاية سوف تظهر لك كل البيانات الخاصة بالأبناء.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تسجيل دخول طالب جديد منصة مدرستي، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل المتعلقة بها.