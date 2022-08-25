بالخطوات تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية 2022 تسجيل طالب زائر في نظام نور

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عمر شويل - جدة نتابع بالخطوات تفاصيل تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 1444 / 1445 بالمملكة العربية السعودية. فقد أصبح من الضروري على المقيمين بالسعودية من اتخاذ إجراء تسجيل الأبناء في المدارس وذلك بعد مراجعة شروط وضوابط التحاق الأطفال. يمكنك الاطلاع على دخول نظام نور برقم الهوية 1444 تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور.

حيث أن بعض المدارس تضع شروط لقبول الطلاب والبعض يرفض التسجيل. لذلك سوف نوضح بالخطوات كيفية تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 1444 / 1445.

تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية 1444 / 1445

تحرص وزارة التعليم السعودية من توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية. وذلك من خلال توفير جميع الخدمات الإلكترونية حيث تفتح الأبواب لتسجيل الطلاب الزائرين حتي يتم التحاقهم بالمدارس الحكومية للحصول على خدمات التعليم التي لا تفرق بين طالب سعودي وزائر بالمملكة. علاوة على ذلك يمكنك تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية.

علاوة على ما سبق ذكره فقد أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية لتسجيلهم في مدارسها الحكومية وهي نموذج موحد لقبول الطلاب والطالبات في مدارسها. وذلك لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالمدارس ببداية الفصل الدراسي الجديد 2022/2023.

خطوات تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية 2022

كشفت وزارة التعليم السعودية عن نموذج الاستمارة التي تتيح لأولياء الأمور من تسجيل الأبناء الزائرين في المدارس. وتكون تلك الاستمارة “استمارة تسجيل موحد” ومن الضروري ملء الاستمارة حتي يتهيأ للطلاب ممارسة عملية التعليم بالمملكة العربية السعودية. وتتضمن خطوات ملء الاستمارة التالي:

أولاً، يجب تسجيل الدخول الإلكتروني إلى استمارة النموذج الموحد.

ثانيًا يجب تدوين رقم التأشيرة أو رقم الإقامة.

قم بكتابة الكود الواضح بالصورة أمامك.

ثم قم بالضغط على تبويب تسجيل الدخول.

عليك في هذه الخطوة العمل على ملء النموذج بدقة والتأكد من البيانات المدخلة.

ثم أعد كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم قم بالضغط على تبويب إرسال المعلومات إلى النظام الإلكتروني نور.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدارس

في نفس السياق السابق فقد يجب من تحضير بعض الأوراق والمستندات التي تترتب بعد التسجيل الإلكتروني. وذلك لتقديمها بالمدرسة التي سوف ينضم إليها الطالب. وتتضمن المستندات التالي:

صورة من إقامة سارية المفعول في المملكة لمن لديه إقامة نظامية.

نسخة من هوية الزائر للفئة التي لم يتم تصحيح حالتها بعد.

نسخة من جواز السفر لمن لديه تأشيرة زائر.

نسخة من شهادة الميلاد لمن ليس لديه بيانات الميلاد.

الشهادات الأكاديمية أو صورة مصدقة عنها.

ختم الإدارة التعليمية للشهادة.

استمارة طلب خاصة للطلاب الذين ليس لديهم وثائق أو أوراق أكاديمية رسمية.

تسجيل طالب زائر في نظام نور 1444

بالإضافة إلي ذلك يتمكن الطالب الزائر من التسجيل بالمدارس الحكومية عبر نظام نور من خلال التالي:

الولوج المباشر إلى رابط نظام نور.

يجب بعد الدخول تدوين رقم التأشيرة أو رقم الإقامة الخاصة بمقدم الطلب.

تدوين رمز التحقق المريء.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول.

يجب ألان ملء جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثم تأتي مرحلة الضغط على إرسال المعلومات بعد مراجعتها.

أخيراً قم برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط القبول في المدارس 2022/2023

من الشروط الضرورية التي تتيح لولي الأمر تسجيل زائر في نظام نور للالتحاق بالمدارس الحكومية التالي: