نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 | مواعيد الدراسة في المملكة العربية السعودية بدايتها ونهايتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 مع اقتراب موعد بداية الدراسة في السعودية، قامت وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان عن اعتماد التقويم الدراسي الذي سيتم تطبيقه في العام الدراسي 1444، كما تم توضيح مواعيد الإجازات الرسمية خلال هذا العام، وسوف نستعرض معكم من خلال الأسطر التالية كافة التفاصيل الخاصة ب التقويم الدراسي فتابعونا.

التقويم الدراسي 1444

أعلنت وزارة التعليم بالسعودية أن العام الدراسي 1444 سوف يبدأ يوم 28 أغسطس 2022 الموافق الأول من صفر 1444، وحسب ما اعلنته الوزارة فمن المقرر أن يضم الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع، على ان ينتهي الفصل الدراسي الأول في 20 ربيع الثاني 1444.

بداية ونهاية العام الدراسي 1444 في السعودية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة تبعا لما تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء السعودي بشكل رسمي، وما نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من المقرر أن يعود الطلبة والطالبات في كافة مناطق المملكة إلى الدراسة في الأول من صفر 1444 ، حيث أن التقويم الدراسي كالتالي :

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في الأول من صفر 1444 الموافق 28-8-2022.

ينتهي الفصل الدراسي الأول في 30 ربيع الأخر 1444 والموافق 24-11-2022

أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني فمن المقرر ان يبدأ في 10 جماد الأول الموافق 4 ديسمبر 2022

أما الفصل الدراسي الثالث فمن المقرر بدايته في 12 مارس 2023 الموافق 20 شعبان 1444.

موعد عودة المعلمين والإداريين

أوضحت وزارة التعليم السعودية أنه من المقرر أن يعود الإداريين والمعلمين قبل بدء الدراسة في السعودية بقرابة الأسبوع، وذلك لعمل الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة في 25 أغسطس 2022.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بإلقاء الضوء على التقويم الدراسي وقمنا بتوضيح موعد بداية ونهاية العام الدراسي بفصوله الثلاثة في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الوزارة انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

هذا وتجري الآن الاستعدادات في المدارس على قدم وساق استعدادا لبدء العام الدراسي في المملكة العربية السعودية ، والذي سيتم الاعتماد فيه بصورة كاملة على الحضور، وذلك بعد قامت المملكة العربية السعودية برفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، مع الحفاظ على بعض الإجراءات حرصا على سلامة الطلبة.