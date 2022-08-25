تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية للبيان السنوي للشمولين بخدمات ورواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، حيث قامت الوزارة في 22 أغسطس بالإعلان من جديد عن عودة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات جديدة للراغبين في رواتب الشؤون الاجتماعية كما يتم تحديث المستفيدين من قبل في خدمات الوزارة، وذلك لرواتب الوزارة وأيضا للراغبين في العمل من البطالة من عدد من الشهادات والتخصصات الحرفية الراغبين في توفير فرص للعمل جديدة لهم.

تسجيل بيانات وزارة العمل SPA.gov.iq

قامت وزارة العمل بتفعيل الرابط الخاص باستقبال الطلبات، وذلك لتجديد المنظومة وعودة تفعيل خدماتها من جديد، والتي يكون من خدماتها شمول غير القادرين على العمل في برواتب الرعاية الجديدة وأيضا تحديث بيانات المستفيدين بالنظام القديم للشمول بالمنظومة الجديدة، كما يقوم الراغبين في العمل بتحديث بيانات طل العمل وقدرات الشبب، ويتم كذلك تحديث بيانات البطاقات التموينية وبيانات السكن وذلك ليكون العنوان الخاص بالمواطن هو العنوان الحالي.

[تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية] البيان السنوي للرعاية بالعراق 2022 وزارة العمل والشؤون SPA.gov.iq

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفعيل العمل على التسجيل واستقبال الطلبات فيها من جديد، حيث تعود من جديد لاستقبال التسجيلات الجديدة وتحديث البيانات فيما يلي:

استمارة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2022

يكون على المواطن العراقي الذي لم يكن مسجل من قبل في الحصول على رواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لديه راتب شهري من وزارة أخرى، وكذلك من غير القادرين وليس لديهم أملاك أو أوال بالتسجيل في الحصول على رواتب إعانة الوزارة، حيث تقوم بتوفير الراتب أو السلع التموينية للسلع الأساسية لتخطي الفقر في العديد من المناطق العراقية، ويتم اتباع خطوات التسجيل على أن يكون المسجل من قبل من الفئات المستحقة.

الفئات المستحقة لرواتب الرعاية الاجتماعية

غير القادرين على العمل من مواطني العراق.

كبار السن والمعاقين.

الأطفال الايتام.

زوجة المفقود، مع تقديم ما يثبت ذلك.

النساء من زوجات المسجونين والمحكومين بأكثر من عام، مع تقديم بيانات الأحكام.

المطلقات والارامل واللاتي لم تتزوج، بعمر أكثر من 35 عام، مع تقديم الإثباتات.

الطالب المتزوج في فترة التعليم، حتى الفترة الإعدادية.

تستقبل الوزارة الأسر التي ليس لها مورد وتحت خط الفقر.

يمكن تحديث بيانات المستفيدين من رواتب الوزارة من قبل.

لا يتم قبول الذين لديهم راتب من جهة أخرى أو لديهم أملاك.

ما هي طريقة مليء استمارة البيان السنوي (تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية)