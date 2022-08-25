25 مصابا في تصادم حافلة ركاب وشاحنة شمال تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام تركية، أن 25 شخصا أصيبوا في تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة في مدينة سكاريا شمال تركيا.

وقالت صحيفة حرييت، إن الحادث “نتيجة تصادم بين حافلة نقل عامة بين المدن وشاحنة على الطريق السريع فى منطقة أريفى فى سكاريا، وأصيب 25 شخصا، تم إرسال العديد من رجال الإسعاف والشرطة وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث”.

ووفقا للصحيفة فإن الفرق الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث نقلت الضحايا إلى مستشفيات مختلفة.

ووصفت حالات الضحايا بالمستقرة، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.