العالم اليوم - تصريحات غامضة من غوارديولا تثير التكهنات حول مستقبل سيلفا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - أثارت تصريحات جديدة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، التكهنات بشأن مستقبل الدولي البرتغالي برناردو سيلفا مع "السيتيزنز".

وارتبط سيلفا بالانتقال إلى برشلونة في الأسابيع الأخيرة، وترك غوارديولا الباب مفتوحا أمام الرحيل المحتمل للاعب الوسط عن حامل لقب الدوري الممتاز.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين، يوم الأربعاء، بعد تعادل برشلونة وسيتي في مباراة ودية 3-3 على ملعب كامب نو، بأنه حريص على الاحتفاظ بخدمات سيلفا، لكنه أضاف أن الدولي البرتغالي "يحب برشلونة كثيرا".

وقال المدرب الإسباني: "لست من يطلب من برشلونة نسيان التعاقد مع برناردو. نريده أن يبقى معنا، لكنني لا أريد أي شخص غير سعيد. أول شيء يجب أن يتوصل الناديان إلى اتفاق لكننا لم نتلق أي عرض بشأنه في العامين الماضيين"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع غوارديولا: "لا أريده أن يرحل إنه لاعب وشخص رائع. لم يتبق سوى سبعة أو ثمانية أيام على نهاية فترة الانتقالات، وسيتعين علينا اللجوء إلى سوق الانتقالات. أريده أن يبقى".

من جانبه قال مدرب برشلونة تشابي الذي كان يجلس إلى جانب غوارديولا في المؤتمر الصحفي، إن أي تحرك سيعتمد على سيتي.

جدير بالذكر أن السيتي يستضيف صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، كريستال بالاس صاحب المركز التاسع يوم السبت المقبل.