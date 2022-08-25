نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد الخليج.. متى موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
يبحث الآلاف من جمهور كرة القدم السعودي عن موعد مباراة الهلال والخليج على محرك البحث “جوجل” وموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، وتُعد هذه هي المباراة الأولى للهلال والخليج في أول يوم لإنطلاق كأس الأمير محمد بن سلمان ولذلك ينتظر الآلاف من الجمهور السعودس بداية هذه المباراة، ولا شك أن نادي الهلال السعودي صاحب التاريخ والبطولات يريد إقتناص أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم ليتمتع بالصدارة بينما يحاول نادل الخليج جاهداً أن يوقف طموح نظيره ويحاول أن تجري الأمور في المباراة كما هو مخطط لها، وفي إطار حرصنا على متابعتكم بكافة أخبار الدوري السعودي للمحترفين نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة الهلال ضد الخليج والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم في مقال سابق تفاصيل مباراة الهلال الودية مع نوتنجهام فورست، فتابعونا.
موعد مباراة الهلال والخليج
لاشك أن نادي الخليج السعودي الصاعد حديثاً للدوري في موقف صعب حيث سيواجه في أول مباراة له كبير آسيا وفي نفس الوقت يريد إسعاد جمهوره ببداية قوية، ودعونا نوضح لكم الآن كافة التفاصيل عن هذه المباراة المرتقبة عبر الجدول التالي:
|المباراة
|الهلال ضد الخليج
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|اليوم الخميس 25 أغسطس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت مصر
|الملعب
|الأمير محمد بن فهد
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات SSC
القنوات الناقلة للمباراة
تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية حقوق بث كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى أبرز المباريات في البطولات العربية والعالمية، ولهذا كل ما عليك هو ضبط التردد الخاص بالقناة على الريسيفر الخاص بك واستمتع بمشهادة مباريات الدوري السعودي الذي أصبح أحد أبرز الدوريات العربية في السنوات القليلة الماضية.
حجز تذاكر مباراة الهلال
يدعو نادي الهلال السعودي مشجعيه إلى حجز تذاكر المباراة المرتقبة مع نظيره الخليج في أولى مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ويُمكنكم حجز تذكرة المباراة في معرض هوية الهلال الجديدة وستتمتع بدخول المعرض ومشاهدة المباراة بالإضافة إلى جولة في المعرض وإلتقاد صور مع الكؤوس.
وأخيراً وصلنا لآخر مقالنا اليوم، ونسعد بتواصلكم معنا عبر التعليقات للرد على كافة أسئلتكم واستفساراتكم فوراً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال ضد الخليج.. متى موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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