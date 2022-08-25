الهلال ضد الخليج.. متى موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث الآلاف من جمهور كرة القدم السعودي عن موعد مباراة الهلال والخليج على محرك البحث “جوجل” وموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، وتُعد هذه هي المباراة الأولى للهلال والخليج في أول يوم لإنطلاق كأس الأمير محمد بن سلمان ولذلك ينتظر الآلاف من الجمهور السعودس بداية هذه المباراة، ولا شك أن نادي الهلال السعودي صاحب التاريخ والبطولات يريد إقتناص أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم ليتمتع بالصدارة بينما يحاول نادل الخليج جاهداً أن يوقف طموح نظيره ويحاول أن تجري الأمور في المباراة كما هو مخطط لها، وفي إطار حرصنا على متابعتكم بكافة أخبار الدوري السعودي للمحترفين نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة الهلال ضد الخليج والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم في مقال سابق تفاصيل مباراة الهلال الودية مع نوتنجهام فورست، فتابعونا.

موعد مباراة الهلال والخليج

لاشك أن نادي الخليج السعودي الصاعد حديثاً للدوري في موقف صعب حيث سيواجه في أول مباراة له كبير آسيا وفي نفس الوقت يريد إسعاد جمهوره ببداية قوية، ودعونا نوضح لكم الآن كافة التفاصيل عن هذه المباراة المرتقبة عبر الجدول التالي: