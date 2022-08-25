عاجل.. تثبيت لعبة إي فوتبول 2023 موبايل و2000 كوينز مجانا تم نزول efootball 2023 mobile بأحداث أسطورية

تثبيت لعبة إي فوتبول 2023 موبايل ، رسميا أطلقت صباح اليوم الشركة اليابانية كونامي تحميل efootball 2023 mobile. بمميزات خرافية والتي تم فيها مصالحة جميع محبي اللعبة وذلك بعد الإصدار الضعيف 2022. الذي فقد به الكثير من المميزات السابقة. مما أدى إلى تقليل من شعبية اللعبة. كما أدى ذلك إلى تقييم ضعيف في المتاجر الرسمية للعبة والتي حصلت على 3.5 نجمة من 5 نجوم. واليوم ورسميا سوف يتم معرفة كل ماهو جديد في الإصدار الجديد كما سنتعرف أيضا على طريقة تحميل pes 2023 موبايل. وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة عبر موقع ثقفني الذي يحرص دائما لإرسال المعلومات الصحيحة لمتابعيه.

تثبيت لعبة إي فوتبول 2023 موبايل

جاء تحديث إي فوتبول 2023 موبايل بعد عدم رضاء متابعين اللعبة في الفترة الماضية حيث فقدت اللعبة روح المنافسة بالرغم من وجود بطولات ودوري إي فوتبول. ولكن هناك فقد لمميزات أخرى وهي الكوينزات المجانية واللاعبين الايكون مومنت التي يتم الحصول عليها مجانا. فقررت شركة كونامي بنزول وتحميل بيس 2023 موبايل رسميا. اليوم الخامس والعشرون من أغسطس الحالي 2022. وذلك تم إشعار به جميع المستخدمين حول على العالم بإرسال إشعار لهم على حساباتهم في اللعبة. وصباح اليوم الخميس تحديدا الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا يتم فيه تحميل إي فوتبول 2023 موبايل رسميا على جميع الأنظمة الإلكترونية.

تحميل efootball 2023 mobile للاندرويد

سوف يتم تثبيت لعبة إي فوتبول 2023 موبايل للاندرويد عبر الطرق التالية.

أولا يجب على المستخدم فتح الهاتف واتصاله بالأنترنت. كما يمكن الدخول على متجر جوجل المتاح به تطبيقات الأندرويد والألعاب. والبحث عن تحميل إي فوتبول 2023 موبايل. ومن خلال البحث ستظهر اللعبة في النتيجة الأولى يمكن أن نقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية للعبة والضغط على مربع التثبيت install.

ومن خلال البحث ستظهر اللعبة في النتيجة الأولى يمكن أن نقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية للعبة والضغط على مربع التثبيت install. أو يمكن للمستخدمين أيضا الدخول من خلال متصفح كروم أو أي متصفح أخر والبحث عن كونامي. من ثم الدخول على موقع كونامي والبحث عن تحميل efootball 2023 mobile . ثم يتم التحويل التلقائي إلى المتجر المتوافق مع الهاتف. ثم يتم النقر أيضا على كلمة التثبيت مجانا.

. ثم يتم التحويل التلقائي إلى المتجر المتوافق مع الهاتف. ثم يتم النقر أيضا على كلمة التثبيت مجانا. هناك ملاحظة لمتابعينا الأعزاء إذا كان الإصدار الحالي متواجد على الهاتف فليس عليك تطبيق الطرق السابقة بل عليك فقط الدخول على النسخة الحالية وسوف تظهر رسالة التحديث مباشرة يمكن المقر عليها وسوف يتم التحميل تلقائيا.

أحداث ومميزات تثبيت لعبة إي فوتبول 2023 موبايل

بعد تحميل pes 2023 موبايل مباشرة سوف يتحصل المستخدم على التغييرات والهدايا التالية في اللعبة.

تغيير واجهة اللعبة بالكامل من ألوان ولاعبين في الواجهة حيث ستتكون الواجهة من لون البنفسجي والأسود مع وجود لاعبين ليو ميسي ونيمار وبرونو فيرنانديز وألكساندر أرنولد.

حجم التحديث سوف يصل إلى حوالي 1.4 جيجا بايت.

رسميا رجوع أحداث الحصول على كوينز مجانا من خلال الماتش باس وهي تعتبر منافسات يتم الحصول من خلالها على هدايا مجانية بشرط الفوز في المنافسات.

كما تم بشكل رسمي تعاقد أيه سي ميلان وإنتر ميلان مع كونامي لرجوع شعار الأندية والملابس الخاصة بهم وذلك بعد تحميل بيس 2023 موبايل .

. هدايا مجانية خرافية وهي من الكوينزات والنقاط والجي بي لشرط تسجيل الدخول اليومي للعبة.

إضافة بكج apik أساطير وهي بطاقة جديدة في اللعبة ويمكن أن تحتوي على لاعبين تم أعتزالهم من قبل أو من اللاعبين الجدد.

إضافة بكج أسطوري من فريق إيه سي ميلان الإيطالي وسيكون متواجد في اللعبة بعد تحميل efootball 2023 mobile مباشرة.

وإلى هنا قد وصلنا لنهاية معلوماتنا حول تثبيت لعبة إي فوتبول 2023 موبايل وما هي مميزات تحميل pes 2023 موبايل. نتمنى أن يكون تحديث إي فوتبول 2023 موبايل ممتعا كما نتمنى لجميع متابعيها الصحة والسلامة.