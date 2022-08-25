موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444.. متى ينزل الراتب؟

موعد صرف الضمان الاجتماعي، ما زالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على دراسة طلبات الاستحقاق المقدمة من المواطنين الراغبين فى الدخول تحت منصة الضمان الاجتماعي، وقد أمدت الوزارة فترة التسجيل إلى شهر أكتوبر القادم لتشمل شريحة كبيرة من المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية، لتوفير الحماية الاجتماعية لهم وحصولهم على ما يكفيهم من الغذاء والمتطلبات المعيشية المختلفة، إلى جانب مساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل على الحصول على فرصة عمل بعد تقديم برامج التوظيف والتأهيل لهم، ومع تزايد أعداد المستفيدين كل شهر تتزايد التساؤلات ومحركات البحث على موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي كل شهر، وهو ما سوف نرصده لكم فى السطور التالية فتابعونا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

يبحث العديد من المستفيدين عن موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444، والذي عادة يكون أول كل شهر ميلادي ويصادف يوم الخميس 1/9/2022 ويتم نزوله فى الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين ومن ثم يستطيعون القيام بصرف الراتب.

كيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

قم بالدخول على المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على خيار “مستخدم جديد”.

قم بملأ جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك، ثم الضغط على كلمة “تسجيل”.

سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك تتضمن رمز التحقق، قم بإدخاله فى مكانه الخاص ثم اضغط على كلمة “توثيق”.

قم بعمل تسجيل الدخول من جديد بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور، ثم اضغط على طلب التقديم وادخل على كل ملف يظهر أمامك وقم بملء البيانات المطلوبة به بالكامل.

بعد الانتهاء قم بحفظ الطلب وانتظر حتى تصدر نتيجة الأهلية.

متى يتم تقديم الاعتراض على رفض طلب الأهلية؟

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تقديم طلب للاعتراض عند ظهور نتيجة الأهلية بالرفض، وذلك فى خلال 60 يوماً من ظهور النتيجة وإبلاغ المتقدم بها، وبناءاً على هذا الاعتراض تقوم لجنة مختصة بالتظلمات بدراسة طلب الاستحقاق من جديد للبحث بشكل جيد عن أحقية المواطن فى الحصول على المعاش من عدمه، وفى حال تم قبول الطلب سوف يقوم البرنامج بصرف الدفعات المستحقة بأثر رجعى من وقت رفض الطلب.