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عمر شويل - جدة شيكات الرعاية الاجتماعية لشمول فئات المجتمع العراقي من الفقراء والمحتاجين في مساعدات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أطلقت الوزارة التسجيل الإلكتروني لبيانات المواطنين في نسختي الاستمارة الرقمية في موقع التسجيل، رقم 1 ورقم 2، ويكون للتقديم وضمان القبول اتباع شروط الاستحقاق والتسجيل وعدم مخالفة قوانين الاستحقاق التي قدرتها الوزارة للاستحقاق في المرات والاعوام الماضية، حيث شددت على الاتباع الصارم لها.

تسجيل وزارة العمل والشؤن الاجتماعية الجديد

تابع مواطني دولة العراق الوزارة خلال الأعوام السابقة، حيث كانت مستحقات الوزارة قليلة لشمول جميع المحتاجين بالتسجيلات الجديدة بعد تداعي الظروف المعيشية لفئات المجتمع الفقير وتراجع فرص العمل، ويكون العمل الأساسي لوزارة العمل والشؤون هو البحث عن فرص للتشغيل لشباب العراق من الخريجين أو الذين لديهم الحرف والقارين على العمل، كما يشمل عمل الوزارة غير القادرين على العمل من الفئات التي تقوم الوزارة بتحديدها بشمولهم بالتسجيل في رابط استمارة الوزارة للحصول على راتب شهري لهم.

[شيكات الرعاية الاجتماعية] تسجيل استمارة 1و2 الرعاية 2022 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية SpA.GOV.IQ

وجدير بالذكر أن إيرادات العراق متراجعة بسبب تراجع المشروعات الجديدة فيها تأثرا بالظروف العالمية لجميع الدول، إلا أن أسعار البترول العالمية عند ارتفاعها أدت إلى إنعاش خزينة الدولة بشكل كبير لتقوم باستكمال الاستحقاقات المتأخرة عليها لأفراد الشعب وخاصة الفئات التي تأثرت بالفترة الماضية بشكل كبير من الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب الفقر وتراجع فرص العمل والتشغيل.

ما هي شروط تسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية (1و2)

أطلقت وزارة العمل والشؤون نموذجين للتسجيل للمواطنين للتيسير عليهم لشمول كافة فئات المواطنين من الفئات المحددة في الوزارة بعد اتباع شروط التسجيل:

يكون من الجنسية العراقية.

يتم تسجيل الفئات التالية: الغير قادرين على العمل – المطلقات والأرامل اللاتي ليس لهن معيل – المرأة التي لم تتزوج بعمر أكثر من 35 عام – العاجزين- الايتام- أسر نزلاء السجون الحاصلين على أحكام نهائية أكثر من عام – زوجة المفقودين – أصحاب الاحتياجات الخاصة من المعاقين – الأحداث المحكومين بحكم بائن – الطالب المتزوج حتى المرحلة الإعدادية – الاسرة معدومة الدخل – المستفيدين من الدور الإيوائية من الدولة.

يقوم بالتسجيل الإلكتروني عبر رابط الاستمارة الإلكترونية التي تعلن عنه الوزارة في خلال الفترة التي تحددها مسبقا.

لا يتم استقبال الطلبات بعد 22 نوفمبر 2022 كما لا يتم الموافقة على الطلب الذي يتم فيه التلاعب بالبيانات.

يجب أن يكون المسجلين ساكنين في العنوان الذي تم تسجيله في الاستمارة الإلكترونية ليقوم الباحث الاجتماعي بتحديد موعد للزيارة وعمل البحث الميداني للحالة المعيشية لهم.

يتم تسجيل الطلب من رب الاسرة أو من صاحب طلب الإعانة.

ما هي المستمسكات المطلوبة لتسجيل رواتب الشؤون الاجتماعية

يتم تحضير بيانات صحاب الطلب وصورة له مع بيان أفراد الاسرة.

يقوم بتجهيز عنوان السكن على أن يكون السكن الذي يقيم فيه في الوقت الراهن.

لا يتم قبول طلب المسجلين من قبل أو الذين لديهم راتب من جعة أخرى من الدولة.

تقوم المطلقة والأرملة أو غير المتزوجة، وكذلك زوجة المحكوم، بتجهيز الوثائق التي تثبت الحالة ويتم إرفاقها في التسجيل.

موعد تسجيل استمارة وزارة العمل والشؤون

بداية تسجيل استمارة وزارة العمل اخر موعد لاستقبال الطلبات 22 أغسطس 2022 22 نوفمبر 2022

لا يتم قبول الطلبات بعد الموعد المقرر، ويتم مراجعة البيانات من الوزارة مع قاعدة البيانات للعاملين والمسجونين وغيرهم، كما يقوم الباحث الاجتماعي بالتثبت من البيانات والحالة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لصاحب الطلب.

كيف استعلم عن نزول شيكات الرعاية الاجتماعية 2022 في العراق

يقوم المواطن بالدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يبدأ بتسجيل رمز التحقق ليتمكن من الدخول ومعرفة خبر فتح باب التسجيل. أو يتم الدخول مباشرة على الرابط المباشر لتسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية . يقوم بتسجيل كافة البيانات ثم إتمام التسجيل والخروج. يتم الدخول على صفحة البيانات والاستعلام عن الطلب أو متابعة وصول رسالة على الهاتف النقال.

تنزل الشيكات بعد انقضاء مدة التسجيل الإلكتروني ومراجعة البيانات ويتم الاستعلام عنها بالخطوات التالية”