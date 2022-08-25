قرار من إدارة تشونجتشينج الصينية بسبب استمرار الجفاف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، صدرت أوامر فى الأصل للشركات الصناعية بتقييد الإنتاج من 17 أغسطس حتى 24 أغسطس، لكن تم تمديد القيود الرسمية حتى 25 أغسطس، وفقًا لإشعار أصدرته سلطات تشونجتشينج أمس الأربعاء.

وقالت السلطات إنه سيتم تخفيف القيود تدريجيا "بطريقة منظمة" بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

وأبلغت بعض المصانع، البورصة فى بيان يوم الأربعاء أن فرعها فى منطقة تشونجتشينج قد تلقى الإشعار وسيواصل تعليق الإنتاج.

وأضافت السطات أن "الوقت المحدد للتعافى سيخضع لإخطار الإدارات المعنية فى تشونجتشينج".

تعرضت مقاطعة تشونجتشينج وسيشوان، ومساحات شاسعة من الصين، لحرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) لعدة أيام - مما تسبب فى أضرار جسيمة للمحاصيل فى بعض المناطق وحرائق الغابات.

أدى تقنين الطاقة فى المنطقة إلى تقصير ساعات عمل مراكز التسوق فى تشونجتشينج وأثر على الشركات عبر القطاعات بما فى ذلك شركات تصنيع البطاريات ومصنعى معدات الألواح الشمسية.

وقالت شركة "تويتا موتور" إنها استخدمت مولدًا داخليًا فى مصنعها فى سيتشوان لاستئناف العمليات.

وخفض خبراء الأرصاد الوطنية فى الصين خفضوا مستوى التأهب الحرارى من "الأحمر" إلى "البرتقالى" اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى، إلا أنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية فى بعض الأماكن فى تشونجتشينج وسيتشوان المجاورة وأجزاء أخرى من "دلتا اليانجتسى" حتى نهاية الأسبوع.

تعتمد سيتشوان على الطاقة الكهرومائية لحوالى 80٪ من احتياجاتها من الكهرباء، كما أن مستويات المياه المتضائلة جعلت مولداتها تعمل بأقل بكثير من طاقتها العادية.

عادةً ما تقدم سيتشوان كميات كبيرة من فائض الطاقة الكهرومائية إلى مقاطعات أخرى، وتتعرض محطات الطاقة التى تعمل بالفحم فى مقاطعة آنهوى وأماكن أخرى لضغوط لتعويض الركود، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية فى الصين (CCTV) يوم الأربعاء إن شركة الكهرباء الحكومية الصينية تنشر عشرات الآلاف من العمال للمساعدة فى دعم إمدادات الكهرباء إلى سيتشوان نفسها، حيث يتم الآن تسليم 130 مليون كيلوواط / ساعة كل يوم إلى المقاطعة من خلال ثمانية خطوط نقل.