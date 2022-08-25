شتاء قاس ينتظر ألمانيا.. ظلام فى الشوارع وبرودة فى المنازل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - من المقرر أن تصبح المبانى العامة فى ألمانيا أكثر برودة وأن تصبح الشوارع أكثر قتامة هذا الشتاء بموجب إجراءات توفير الطاقة التى وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء، كجزء من الجهود المبذولة لحماية احتياطيات الغاز فى البلاد لتعويض عمليات التسليم الخانقة من روسيا.





ومع القواعد الواردة، تأمل الحكومة الألمانية فى تقليل استخدام الغاز بنحو 2%.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء فى برلين "بشكل عام الإجراءات توفر الطاقة. لكن ليس بالقدر الذى يمكننا أن نجلس فيه ونقول .. هذا سيُفعَل الآن".

وقالت وزارة هابيك إن هذه الإجراءات يمكن أن توفر للأسر الخاصة والشركات والقطاع العام حوالى 10.8 مليار يورو (10.7 مليار دولار) فى المجموع على مدى العامين المقبلين.

اعتبارًا من 1 سبتمبر، سيتم تدفئة المبانى العامة - باستثناء المؤسسات الاجتماعية مثل المستشفيات - بحرارة تبلغ 19 درجة مئوية كحد أقصى، ويمكن إيقاف التدفئة بالكامل فى الممرات والردهات.

وفى الوقت نفسه، لن يتم إضاءة المبانى والمعالم الأثرية لأغراض جمالية بحتة ويمكن منع الشركات من إبقاء واجهات متاجرها مضاءة فى الليل.

كما تم التخطيط لفرض حظر على تدفئة حمامات السباحة الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على تشريع لمنح الأولوية لنقل الطاقة على جزء من شبكات السكك الحديدية فى البلاد.

يأتى ذلك بعد أسابيع من الانخفاض الحاد فى مستويات المياه على نهر الراين، مما أدى إلى تعطيل الخدمات اللوجستية وزاد من صداع الطاقة فى ألمانيا حيث تتحول الصناعة مؤقتًا إلى المزيد من الفحم والنفط بسبب ندرة واردات الطاقة الروسية.

ذلك إلى جانب الإجراءات الجديدة لتوفير الطاقة، تعمل ألمانيا أيضًا على إنشاء محطتين للغاز الطبيعى المسال على ساحل بحر الشمال للمساعدة فى تعزيز تخزين الغاز لأشهر الشتاء.

خفضت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقتها، بسبب مشكلات فنية. ووصفت برلين الخطوة بدوافع سياسية، فى ضوء العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا.