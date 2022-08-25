أمريكا تعرب عن قلقها من التقارير بشأن الأعمال العدائية فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان على لسان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بلينكن فى البيان"إننا نشعر بالقلق إزاء التقارير التى تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية فى إثيوبيا. وندعو حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إلى مضاعفة الجهود للمضى قدما فى المحادثات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة والوصول فى النهاية إلى وضع حد دائم للصراع".

وتابع البيان"على مدار الأشهر الخمسة الماضية، أدت الهدنة الإنسانية التى أعلنتها حكومة إثيوبيا فى 24 مارس الماضى، واستجابت لها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، إلى الحد من العنف ومهدت الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية فى مناطق عفار وأمهرا وتيجراى فى إثيوبيا، لقد أنقذ احترام هذه الهدنة على مدى الأشهر الخمسة الماضية أرواحا لا حصر لها ومكن من إيصال المساعدة إلى عشرات الآلاف".

وأضاف أن "الاستفزازات الأخيرة فى ساحة المعركة والخطاب العدائى وعدم وجود وقف دائم لإطلاق النار تهدد الآن هذا التقدم. كما أنها تؤخر إيجاد عملية سياسية شاملة لتحقيق تقدم نحو الأمن والازدهار المشتركين لجميع الإثيوبيين".

وأكد أن العودة إلى الصراع النشط ستؤدى إلى معاناة واسعة النطاق، وانتهاكات لحقوق الإنسان، والمزيد من المصاعب الاقتصادية، بينما تصب فى مصلحة أولئك الذين يسعون إلى تقويض سلام إثيوبيا وأمنها.

وأشار إلى تشكيل حكومة إثيوبيا لفريق تفاوضى واستعدادها المعلن لخوض المحادثات. نطالب جميع الأطراف باحترام توفير الغذاء والوقود من قبل الجهات الإنسانية والامتناع عن عسكرة الإغاثة الإنسانية والعمل على استعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين.

وقال "تظل الولايات المتحدة ملتزمة تماما بوحدة إثيوبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار فى إثيوبيا".

وأكد بلينكن فى بيانه أن بلاده على استعداد للعمل مع جميع الإثيوبيين للتغلب على مجموعة كاملة من التحديات التى تواجه البلاد، والتى تشمل التغلب على الجفاف غير المسبوق وتعزيز الأمن الإقليمى.

وأوضح أن الولايات المتحدة هى أكبر مساهم فى المساعدات الإنسانية، مما يعكس إلتزامنا بالوصول إلى جميع المناطق والأشخاص المحتاجين فى إثيوبيا.

وذكر بأن الولايات المتحدة قدمت العام الماضى ما يقرب من 1.2 مليار دولار من الدعم التنموى والإنسانى للشعب الإثيوبى، بما فى ذلك ليس فقط شمال إثيوبيا ولكن لكل ركن من أركان البلاد، لدعم الإغاثة من الجفاف، والأمن الغذائى، وبناء السلام، والصحة، والتعليم، ونقل التكنولوجيا والتدريب.