العالم اليوم - بعد فيديو رمي الحجارة.. تحديث مهم في منظومة تايوان الدفاعية

انتم الان تتابعون خبر بعد فيديو رمي الحجارة.. تحديث مهم في منظومة تايوان الدفاعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 06:21 صباحاً - دفع مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل أن تنشره وسائل الإعلام التايوانية، السلطات في تايبيه لإعلان تحديث مهم في منظومتها الدفاعية.

وقالت وزارة الدفاع إن تايوان ستبدأ العام المقبل في نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيّرة على جزرها البحرية، بعد ظهور مقطع مصورة لجنود تايوانيين يرشقون طائرة صينية "درون" بالحجارة أثناء تحليقها فوق موقع حراسة بالقرب من ساحل الصين.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قالت القيادة الدفاعية لمجموعة جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان وتقع قبالة مدينتي شيامن وتشوانتشو بالصين، إن الحادث وقع في 16 أغسطس في جزيرة إردان، وأكدت أن الجنود ألقوا الحجارة لإبعاد ما أسمته طائرة مسيّرة مدنية.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان منفصل بأنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة اعتبارا من العام المقبل، وسيتم وضعها أولا على الجزر الأصغر.

وأضافت أن "الضباط والجنود على كافة المستويات سيواصلون توخي اليقظة وفقا لمبدأ عدم تصعيد النزاعات أو إثارة الخلافات"، حسبما نقلت "رويترز".

وأثار الفيديو نقاشا ساخنا في تايوان، حيث وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحادث بأنه "إذلال" للقوات المسلحة في الجزيرة، وحثوا وزارة الدفاع على تكثيف إجراءاتها المضادة لغارات الطائرات المسيّرة المتكررة بشكل متزايد.

ولم تعلّق الصين على مقطع الفيديو الذي لاقى ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وسخر منه المستخدمون.

واشتكت تايوان من غارات صينية متكررة بطائرات مسيّرة بالقرب من جزرها البحرية في إطار مناورات وتدريبات حربية صينية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه هذا الشهر، والتي أثارت غضب بكين.