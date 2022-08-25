الاستعلام عن رسوم المرافقين لعام 2023 ومن هي الفئات المُعفاة من سداد الرسوم

تضاربت العديد من الأخبار حول تخفيض رسوم المرافقين لعام 2023 الأمر الذي لم يتم تأكيد حتى هذه اللحظة من قبل الهيئة العامة للجوازات بالمملكة أو وزارة الداخلية السعودية، في حين أشار البعض حول أنها اقتراحات من قبل الخبراء، خاصة وأن عدد كبير من الأفراد الوافدين إلى البلاد يرغبون في تخفيض التكاليف الخاصة بالدخول إلى المملكة وهي الرسوم بقيمة 100 ريال سعودي، حيث تتراوح الرسوم ما بين 200 ريال وحتى 400 ريال سعودي، وخلال السطور التالية نوضح كيفية الحصول على معلومات بخصوص الرسوم إلى جانب الفئات المعفاة من سدادها.

الاستعلام عن رسوم المرافقين لعام 2023

تم توفير الاستعلام عن طريق شبكة الإنترنت بدلاً من التوجه إلى الهيئة العامة للجوازات السعودية أو وزارة الداخلية للحصول على بيانات رسمية بخصوص الرسوم، حيث يمكن بكل سهولة الاستعلام عنها عبر تطبيق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عبر الإنترنت.

الانتقال من الواجهة الرئيسية للموقع إلى تبويب المقيمون.

اختيار الخدمة الإلكترونية.

من الخدمات الظاهرة على الشاشة يتم اختيار طلب مرافق.

اختيار الخدمات المرغوب بها من تمديد الإقامة وتحديد عدد المرافقين ثم اضغط على احسب.

تظهر رسوم تجديد الإقامة مع توضيح للتكاليف الخاصة بها.

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة أبشر

كما يمكن حساب رسوم المرافقين والاستفسار عنها من خلال منصة أبشر عبر اتباع الخطوات التالية:

الانتقال عبر شبكة الإنترنت إلى منصة أبشر.

تسجيل الدخول عبر تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور داخل الأماكن المحددة لها.

الانتقال إلى قسم المقيمون واختيار الخدمات الإلكترونية.

يتم الذهاب على تفاصيل ثم النقر على طلب مرافق وإدخال البيانات المطلوبة ليتم معرفة الرسوم المقررة.

فئات مُعفاه من سداد الرسوم

تم إعفاء عدد من الفئات من سداد تكاليف التأشيرة الخاصة بالدخول لأراضي المملكة وهي كما يلي: