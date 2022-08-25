نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة برامج وأناشيد الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن تردد قناة طيور الجنة باعتبارها إحدى قنوات الأطفال التي ذاعت شهرتها في الوطن العربي حيث حرصت القناة على تقديم محتوى هادف للأطفال مجانًا بتقنية HD عالية الجودة، لتفادي انقطاع العرض والاستمتاع بمشاهدة ممتعة عليكم بتعديل تردد القناة على جهاز البث الخاص بكم وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تردد قناة طيور الجنة

طيور الجنة هي إحدى القنوات الأكثر شهرة في عالمنا العربي التي حرصت منذ بداية بثها على شاشات التلفاز منذ عام 2008م على تقديم البرامج التعليمية والترفيهية المفيدة للأطفال التي ترسخ بعض القيم الدينية والمجتمعية، تم افتتاح القناة في الأردن على يد صاحبها خالد مقداد الذي يشكل إحدى أعمدة القناة الرئيسية نتيجة اشتراكه هو وعائلته في معظم الأعمال المقدمة على القناة ولحسن الحظ تبث القناة محتواها عبر العديد من الأقمار الصناعية.

تردد القناة على النايل سات

لاستعادة القناة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة عليكم بإدخال بعض المعلومات على جهاز البث بمنتهى الدقة، وهي كالتالي:

تردد القناة: 11258.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد القناة على العرب سات

لتقوية العرض واستعادته بجودة عالية على القمر الصناعي عرب سات عليكم بتعديل البيانات الآتية:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد القناة على هوت بيرد

حرصًا منا على راحة وسعادة الأطفال نقدم لكم التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي هوت بيرد، وهو كالتالي:

تردد القناة: 11073.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد القناة على سهيل سات

يمكن استقبال التردد الجديد للقناة عبر القمر الصناعي سهيل بيرد عن طريق إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

أهم برامج القناة

قدمت القناة طوال فترة البث العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية إضافة إلى مجموعة كبيرة من أغاني الأطفال الدينية والمنوعة التي نالت استحسان الجميع ومن أبرز هذه البرامج ما يلي:

نشرة أخبار الدار.

نصائح رمضانية.

الرسام الصغير، وغيرها الكثير من البرامج.

في نهاية مقال تردد قناة طيور الجنة حيث تم التعرف على الترددات الخاصة بالقناة على مختلف الأقمار الصناعية سواء عرب سات ونايل سات إضافة إلى القمر الصناعي هوت بيرد وسهيل بيرد حتى يتمتع أطفالنا بمشاهدة ممتعة ودقة عالية.