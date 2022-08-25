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عمر شويل - جدة إذا كُنت ترغب في معرفة حساب المواطن الجديد كم للفرد والذي يقوم على العديد من الشروط الأساسية، والتي من خلالها يتم الحصول على الاستفادة والدعم المادي من خلال برنامج حساب المواطن الذي يقوم بدوره في رفع العبء عن المواطن محدود الدخل والفئة المتوسطة.

حساب المواطن الجديد كم للفرد؟

يتوقف كم متوسط حساب المواطن للفرد الواحد لدى برنامج حساب المواطن السعودي على بعض المعلومات المادية المتعلقة بالمستفيد، ومثال على ذلك دخل الأسرة وعدد الأفراد أيضاََ ويُقدر الحد الأدنى للفرد 300 ريال بشكل شهري، ويتم زيادة المبلغ وفقاً لعدد الأفراد الملحقين بصاحب الدعم وأيضا الحالة العامة والصحية له، مما يساهم في دعم الأسرة التي تعاني بشدة من ضعف الدخل الخاص بها بشكل كبير.

حساب المواطن الجديد

لهذا البرنامج العظيم الذي تم إنشاؤه خصيصاً للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل أهداف تسعى لتحقيقها لمساعدة المواطن على ما يُعانيه عبء على عاتقه، ومن أهمها تحديد الأشخاص المستحقين للاستفادة منه وتتمثل الأهداف فيما يلي:

رفع المعاناة التي تؤثر سلباً على المواطن حيال التجديدات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.

كما أن تعديل الأسعار الخاصة بالمنتجات يرفع حجم المعاناة للمواطن.

مثل ارتفاع المنتجات الخاصة بالطاقة، وأيضا زيادة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة أيضاً.

وعليه قد يسبب كل هذا في بعض المُعاناه الاقتصادية حيال المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

العمل على تحسين الأداء لنظام الدعم الخاص بالحكومة ويتم ذلك من خلال خطة شاملة تُساهم في وصول الدعم لمستحقيه.

حساب المواطن السعودي

يعتمد البرنامج الخاص بحساب المواطن على معايير محددة وبعض الشروط الضرورية الواجب توافرها في الفرد المستحق للدعم، وذلك كي يصل الدعم المادي لمستحقيه، حيث أعلنت الحكومة السعودية على التأكيد على الدعم الكامل وذلك تحديداً لذوي الدخول المنخفضة وذلك يتم كخطوة استباقية حيال التعديلات الاقتصادية التي تؤثر عليه، بحيث يكون التخصيص والتوزيع مُنصفاََ لجميع طبقات المجتمع، ويتم تعديل ذلك وفق أفراد الأسرة وعددهم.

الآن قد استوفينا أهم ما ذُكر في حساب المواطن الجديد كم للفرد وأهمية ذلك من حيث المتوسط العام للفرد والأهداف والاستفادة من النظام بشكل وافي ومتكامل.