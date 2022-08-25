اجراءات تغيير لون السيارة في مصر، يستطيع أي شخص أن يقوم بتغير لون سيارته الخاصة، ولكن وفق شروط وضوابط تقرها الدولة، حيث أن إمكانية تغير لون السيار ليس بالأمر اليسر الذي يمكن أن نقوم به بأنفسنا دون الرجوع للهيئة المختصة، فلا بد أن نلتزم بالضوابط المحددة، ونحصل على الوثيقة التي من خلالها نستطيع أن نقوم بتغير لون السيارة دون أي مشاكل، حيث أن بيانات هذه السيارة تكون مسجلة جميعها لدى هيئة المرور.

اجراءات تغيير لون السيارة في مصر

في بداية الأمر علينا أن نقوم بالذهاب للهيئة العامة للمرور، وبشكل محدد نتجه للقسم الخاص بالمعلومات، وذلك حتى نقدم طلب من أجل فحص السيارة حتى يتم تغير لونها.

بعد ذلك يتم فحص السيارة بشكل كامل، وبعد ذلك نحصل على الوثيقة التي تفيد أنه يمكننا القيام بتغيير لون السيارة، وبعدها نقوم بعملية استكمال كافة البيانات المطلوبة بالنموذج الخاص بتغير لون السيارة.

يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بكافة تلك الأشياء هو الشخص الذي يمتلك السيارة، كما أن من الممكن أن يكون هناك من ينوب عنه، ولكن لا بد أن هناك الأوراق التي تثبت التفويض.

علينا عند الذهاب لتغيير لون السيارة أن يكون معنا كافة الأوراق الخاص بالسيارة وبملكيتها، كما لابد من توفر الأوراق الأصلية للسيارة، والتي يتبين بها لونها الأصلي.

بعد ذلك علينا أن نقوم بدفع الرسوم الخاصة ببدل الفاقد للاستمارة والتي تكون بقيمة 15000 جنيه، يتم دفعها من خلال الصراف، ثم نقوم بعد ذلك بتقديم الوصل الخاص بالسداد مع النموذج، ثم نحصل على الاستمارة الجديدة.

شروط تغيير لون السيارة

يجب أن يكون اللون الجديد للسيارة واضح وغير متداخل مع ألوان أخرى، وذلك من أجل أن يكون من السهل كتابته في الاستمارة.

علينا أن نقوم بإخطار إدارة المرور التي يكون المالك تابع لها، وذلك بل أن يقوم بعملية تغيير لون السيارة.

بعد ذلك علينا أن نقوم بتغير لون السيارة.

هنا يجب أن نعود مرة أخرى لإدارة المرور من أجل إثبات اللون الجديد.

يجب أن يكون لون السيارة لامع، ويجب أن يتم إثباته في الرخصة الخاصة بالسيارة.

في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التي سوف تعينكم على معرفة كافة اجراءات تغيير لون السيارة في مصر، والتي لا بد على أي شخص يرغب في ذلك أن يلتزم بها بشكل كامل.