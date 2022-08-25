نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لمن هم مسجلين بالضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لمن هم مسجلين بالضمان قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتفعيل خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين السعوديين لكي يستعلمون عن البيانات الخاصة بالأفراد إلكترونيًا، وهذا ما سنتناوله في السطور التالية.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لمن هم مسجلين بالضمان

يمكن لمواطني السعودية أداء الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عن طريق رقم الهوية من خلال الخطوات الآتية:

القيام بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

القيام بتعبئة بيانات تسجيل الدخول في الخانات.

الدخول على رابط الخدمة الذي يوجد داخل قسم الخدمات الإلكترونية لمعرفة حالة الضمان الاجتماعي.

قم بكتابة رقم الهوية ورقم المستفيد ورمز التحقق في الخانات المخصصة لذلك.

أضغط على أبحث.

أضغط على أبحث. سوف تنتقل للصفحة إلى بها جميع التفاصيل للاطلاع عليها.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

يمكن معرفة صلاحية البطاقة الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق خدمة الاستعلام عن حالة الضمان باستخدام رقم السجل المدني:

الدخول على الرابط الخاص بالموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك القيام باختيار الخدمة الإلكترونية تسجيل الدخول.

ثم كتابة الاسم والرقم السري للمستخدم ثم الضغط على أيقونة دخول.

بعد ذلك القيام باختيار خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني من خلال

بينما الجزء الذي يوجد على يسار صفحة موقع الوزارة الرسمي.

بعد ذلك يتم القيام بكتابة رقم السجل المدني في خانته.

ثم كتابة رقم الطلب الذي مسجل في استمارة الضمان ثم الضغط على بحث.

سوف يظهر صفحة بها كافة المعلومات التي تتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي

يجب أن تتوافر بعض الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي ومن هذه الشروط:

يجب أن تكون جنسية المواطن المستفيد سعودية ويقيم في المملكة.

بينما لا بد أن يكون من ضمن الفئات التي سمح لها القبول في معاشات الضمان.

أيضا لابد عدم حصوله على معاشات أخرى في المملكة.

علاوة على ذلك يجب أن يكون دخله الشهري أقل من حد معاش الضمان الأقصى.

أن يكون دخله الشهري أقل من حد معاش الضمان الأقصى. كما يشترط ان يكون ليس لديه أي مشروع تجاري في السعودية.

وبذلك يكون كل مواطن سعودي عرف كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لمن هم مسجلين بالضمان بكل سهولة وتعرفنا أيضًا شروط التسجيل في الضمان في حالة كان غير مسجل، بجانب أننا قمنا بتقديم الخطوات التي يمكن لمواطني دولة المملكة العربية السعودية أن يقوموا باتباعها من أجل الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي.