الاستعلام عن الشهادة الصحية للوافدين عبر وزاة الصحة نظام الفحص الطبي للوافدين

قد يكون هناك عدة طرق من أجل الاستعلام عن الشهادة الصحية للوافدين ولكن نحن اليوم سوف نقدم لك أسهل طريقة تمكنك من الاستعلام عن الفحص الطبي الخاص بك بشكل إلكتروني دون أن تبذل مجهودات كبيرة في المكاتب الحكومية وتنتظر طويلاً حتى تظهر النتيجة، ولذلك كل ما عليك فعله هو قراءة مقالنا اليوم حتى تستفيد استفادة كاملة.

الاستعلام عن الشهادة الصحية للوافدين

من أجل أن تقوم بالاستعلام عن الشهادة الصحية أو معرفة الكشف الطبي لابد من القيام ببعض الإجراءات والتي توصلك في النهاية إلى النتيجة، وهذه الإجراءات تكون:

قم أول شيء بالدخول إلى موقع الصحة الأردني الخاص بالوافدين من خلال نظام الفحص الطبي للوافدين.

سوف يظهر لك بعدها العديد من الخيارات وعليك أن تختار من بينهم “جنسيتك”.

في الخطوة الثانية عليك أن تختار المدينة التي تعيش بها سواء كنت في العاصمة أو في مدينة أخرى.

بعد ذلك تقوم باختيار أقرب مركز صحي موجود في المدينة التي تقيم بها.

سوف يظهر أمامك قائمة من المواعيد المختلفة وعليك أن تختار من بينهم الميعاد المناسب لك.

في الخطوة التالية سيطلب منك كتابة رقم الهاتف الخاص وعليك أن تكتبه وتتأكد من أنه صحيح.

قم بعدها بكتابة اسمك وسوف تكتفي بالاسم الأول فقط.

الخطوة التالية سوف تقوم بكتابة الاسم الآخر من اسمك.

قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك مرة أخرى.

سيظهر لك كلمة حفظ وعليك أن تقوم بالضغط عليها.

بعد أن تتم كل هذه الخطوات بنجاح عليك بعدها أن تقوم بالذهاب إلى مكان المركز الطبي الأقرب لك والذي قمت أنت باختياره وفي الموعد الذي قمت بتحديده، وفي

وبمجرد أن تذهب سوف تعثر على الشهادة الصحية الخاصة بك.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون وضحنا لك كافة الخطوات الصحيحة بالترتيب وبعد أن تقوم باتباعها بشكل صحيح سيتم العثور على كشفك الطبي بكل سهولة، فقط اتبع ما ذكرناه لك دون أي أخطاء وسوف تصل إلى ما تريده، وتتمنى اليوم أن نكون استطعنا افادتك بشكل وافي.