حاسبة رسوم المرافقين برقم الإقامة عبر منصة مقيم وموقع وزارة الداخلية السعودية

حاسبة رسوم المرافقين هي خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية معرفة الرسوم التي لابد من دفعها، حيث أن حاسبة الرسوم تقوم بحساب الرسوم التي لم يتم دفعها وذلك بأثر رجعي وبذلك تسهل على المقيم معرفة الرسوم بكل سهولة وبدون بذل جهد كبير أو مضيعة الكثير من الوقت في الذهاب إلى بعض المكاتب الحكومية للإستعلام.

حاسبة رسوم المرافقين

يوجد بعض الخطوات التي يمكن من خلال اتباعها معرفة رسوم المرافقين وهذه الخطوات كالآتي:

في البداية ادخل على الموقع الخاص بحاسبة رسوم المرافقين، وذلك من خلال منصة مقيم.

بعد ذلك قم بإدخال التاريخ الذي انتهت فيه آخر إقامة.

ثم قم بإدخال عدد الأفراد المرافقين الذين كانوا متواجدين في الإقامة.

بعد ذلك ادخل على اختيار طريقة احتساب بغرض تجديد الإقامة، أو احتساب بغرض الخروج النهائي، أو احتساب بغرض المغادرة والرجوع وذلك على حسب ما يتناسب مع كل شخص.

ثم ادخل على اختيار احتساب التاريخ المحدد.

بعد ذلك ادخل على أمر احتسب.

سوف يظهر لك الرسوم الخاصة بك على حسب عدد المرافقين والتي لابد من دفعها لكي تتمكن من الحصول على زيارة جديدة.

حاسبة رسوم المرافقين برقم الاقامة

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها حساب رسوم المرافقين عند إدخال رقم الإقامة وهذه الخطوات كالآتي:

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية وذلك من خلال الموقع الرسمي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال ادخال البريد الالكتروني وكلمة المرور.

ثم ادخل على اختيار المقيمين.

بعد ذلك ادخل على أمر الخدمات الإلكترونية.

ثم ادخل على كلمة المزيد الموجودة أسفل كلمة الجوازات.

بعد ذلك ادخل على اختيار خدمات التابعين الذي سوف يظهر ضمن عدد من الاختيارات.

ثم ادخل رقم الإقامة الخاص بك.

سوف تظهر على الشاشة الرسوم الخاصة بك والتي لابد من دفعها.

في نهاية مقال حاسبة رسوم المرافقين ذكرنا الخطوات الواضحة التي يمكن من خلالها معرفة الرسوم الخاصة بالمرافقين والتي لابد من دفعها وذلك سواء من خلال إدخال رقم الإقامة أو بدونها، كل ما عليك هو التوجه إلى الموقع واتباع الخطوات السابقة.