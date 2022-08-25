الخارجية الأمريكية: ندين محاكم الكرملين غير الشرعية فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "من خلال التخطيط لعقد ما يسمى بـ "المحاكم" فى ماريوبول التى تسيطر عليها روسيا ضد المدافعين الشجعان عن أوكرانيا، يحاول الكرملين صرف المسؤولية عن حرب عدوان الرئيس بوتين وصرف الانتباه عن الأدلة الدامغة على الفظائع التى ارتكبتها القوات الروسية فى أوكرانيا"، وفقا للموقع الرسمى للخارجية الأمريكية.

وتابع أن تلك "المحاكمات الصورية التى من المقرر إعدادها هى غير شرعية وتعتبر استهزاء بالعدالة ونحن ندينها بشدة".

وأضاف"يحق لجميع أفراد القوات الأوكرانية، بما فى ذلك المتطوعون المحليون والأجانب الذين تم دمجهم فى القوات المسلحة، الحصول على وضع أسير الحرب إذا تم أسرهم ويجب أن يحصلوا على المعاملة والحماية التى تتناسب مع هذا الوضع، وفقا لاتفاقيات جنيف".

ودعا برايس فى البيان "موسكو إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولى".

وأكد أن " الولايات المتحدة ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب الأوكرانى فى الدفاع عن حريته".