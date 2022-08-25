ألمانيا تواجه مشاكل فى إمدادات الفحم لمحطات الطاقة

جدة - نرمين السيد - يحاول أكبر اقتصاد فى أوروبا خفض اعتماده على الطاقة الروسية. ومع ذلك، أدت أسابيع من الانخفاض الحاد فى مستويات المياه على نهر الراين إلى تعطيل الخدمات اللوجستية وزاد من صداع الطاقة فى ألمانيا حيث تتحول الصناعة مؤقتًا إلى المزيد من الفحم والنفط بسبب الانخفاض الحاد فى واردات الطاقة الروسية.

وقالت وثيقة بعنوان "تقييم إمدادات الطاقة" أعدتها وزارة الاقتصاد واطلعت عليها "رويترز": "بسبب الانخفاض الكبير فى الشحن المحلى، يمكن أن تنخفض مخزونات الفحم المتراكمة بسرعة".

وأضافت الوثيقة، فى إشارة إلى ولاية بادن فورتمبيرغ الجنوبية الغربية، موطن مشغل محطة الطاقة "EnBW"، "مواقع التخزين الإضافية التى تم شراؤها ويجرى شراؤها فى جنوب ألمانيا ربما لن يتم ملؤها بحلول الشتاء".

واستشهدت بمستويات مياه نهر الراين المنخفضة التى قللت من حجم الفحم الذى يمكن نقله بواسطة المراكب النهرية.

وأوضحت أنه من غير المتوقع حدوث تحسن كبير، كما أن نظام السكك الحديدية المثقل بالأعباء لا يوفر إلا القليل من الراحة.

ووافق مجلس الوزراء الألمانى يوم الأربعاء على تشريع يعطى الأولوية لنقل الطاقة على جزء من شبكات السكك الحديدية فى البلاد.

خفضت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقتها بسبب مشكلات فنية. ووصفت برلين الخطوة بدوافع سياسية فى ضوء العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وقالت الوثيقة أيضا إن إمدادات النفط يمكن أن تصبح مشكلة فى المناطق الشمالية الشرقية، مشيرة إلى أن مصفاتى "شويدت" و"ليونا" ستتخليان عن النفط من خطوط الأنابيب الروسية اعتبارًا من نهاية العام بسبب الحظر النفطى الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى، وسيؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار على أقل تقدير.

وذكرت الوثيقة أن المصفاتين يمكن أن تعملا بـ 75% من طاقتهما، علمًا بأن مصفاة "شويدت" تزود أجزاء كبيرة من شرق ألمانيا، بما فى ذلك مطار برلين.

وأكدت الوثيقة أن الجهود المبذولة لتزويد تلك المنطقة بمنتجات المصافى من المناطق الغربية قد تواجه أيضًا مشاكل فى النقل بسبب اختناقات السكك الحديدية.

ويؤدى ارتفاع الطلب وندرة قدرة النقل فى الشحن بالسكك الحديدية إلى وضع صعب فى مجال الخدمات اللوجستية للنفط، كما أن بعض المنتجات من المصافى لا يمكن نقلها، بحسب الوثيقة.