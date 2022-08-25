منصة أنعام تحدد موعد صرف الدفعة 36 من دعم مربي المواشي للمستفيدين وتوجه لهم نصائح

قام حساب منصة أنعام على موقع التغريدات تويتر بتحديد موعد صرف الدفعة 36 من دعم مربي المواشي للمستفيدين من برامج الدعم المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما قام الحساب الخاص بمنصة أنعام بتقديم العديد من النصائح للمستفيدين لضمان استمرار الحصول على دعم مربي المواشي، والذي تقدمه الحكومة في المملكة لصغار مربي الماشية تحفيزا لهم، وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حرصت على دعم مربي المواشي من مواطني المملكة لضمان توفر الثروة الحيوانية في كافة مناطق المملكة، وليس هذا الدعم هو الوحيد الذي تقدمه الوزارة حيث هناك العديد من أنواع الدعم الأخرى التي تتبناها الوزارة للعاملين بالأنشطة الزراعية مثل دعم ريف ودعم ربات البيوت.

الدفعة 36 من دعم مربي المواشي

وبحسب اللائحة التنفيذية لبرامج دعم مربي الماشية فإن الصرف يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي وذلك بعد إعلان نتائج الأهلية وسجلات المواشي، حيث تم الإعلان عن سجلات المواشي التي تضم أسماء المستفيدين من الدعم الشهري لمربي المواشي في يوم 17 من شهر أغسطس الجاري، علما بأن من يظهر اسمهم في سجلات المواشي يكونون مرشحين لدراسة الأهلية وبنسبة كبيرة يتم قبول أهليتهم، في حين تم إعلان نتائج أهلية الدفعة 36 في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، وشملت أسماء المؤهلين لاستحقاق الدفعة.

موعد إيداع دعم مربي الماشية لشهر سبتمبر

وبحسب التصريحات الرسمية فإنه من المقرر أن يتم صرف الدعم الشهري للمستحقين في الساعات الأولى من يوم الخميس القادم 1 من سبتمبر 2022 الموافق 5 من صفر 1444، ويستطيع المستحقين للدعم الذين تنطبق عليهم اشتراطات دعم صغار مربي المواشي صرف الراتب من الحسابات البنكية المسجلة عبر البرنامج مع إيداعه في الحسابات، ويتسلم المستفيدون رسائل نصية من البنك الذي يتبعونه تتضمن مبلغ الدفعة، كما يستطيعون الاستعلام عن الدفعة عبر الرابط الرسمي لمنصة أنعام واتباع الخطوات التالية: