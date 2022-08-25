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عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري في بنك الراجحي، قام بنك الراجحي بوضع عدد من الشروط التي لابد من استيفاؤها بالكامل من أجل الحصول على قروض الراجحي بمختلف انواعها، سواء كانت القروض العقارية او القروض العادية، وعبر هذا المقال سيتم توضيح جميع شروط الحصول على قروض الراجحي بمختلف أنواعها، فتابعونا.

شروط التمويل العقاري في بنك الراجحي

يوفر مصرف الراجحي للعملاء القدامى والجدد العديد من الطرق السهلة لتمويل العقارات ويقدم كل الحلول التي يحتاجونها لخدمة العملاء الراغبين في شراء شقة أو سيارة، الحصول على قرض عقاري من مصرف الراجحي يتضمن الشروط التالية:

ابحث عن مبلغ المال الذي تريد استلامه.

أعلم أنه يمكنني الحصول على مبلغ يعادل 58 ضعف راتبي.

أعلم أن الصناديق عمرها 20 عامًا وهي مقسمة نسبيًا حسب الراتب.

يجب أن يكون معدل التمويل 3.25٪ سنويًا لمدة 30 عامًا.

شروط التمويل من بنك الراجحي

قبل التقدم بطلب للحصول على قرض من مصرف الراجحي، هناك بعض الشروط التي يجب على العملاء معرفتها، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

مدة العمل 6 أشهر على الأقل في القطاع الخاص و 3 أشهر في القطاع العام.

يجب أن تكون الخدمة العسكرية تحت رتبة ملازم 3 سنوات على الأقل، ويجب ألا يقل عمر العسكريين عن سنتين.

صافي الدخل الشهري لا يقل عن 300 دينار في القطاع العام و 400 دينار في القطاع الخاص.

نحتفظ بالحق في رفض طلب القرض الخاص بالعميل دون أن نوضح للعميل سبب الرفض.

الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

يأخذ العديد من العملاء قروضًا، وسنطلب منك بطاقة هويتك الشخصية ورمز الدولة على الموقع الرسمي لبنك الراجحي، لذلك من خلال تقديم طلب إلكتروني للبنك، سنقدم لك الحل النهائي والمناسب.

إنه يعمل ويتطلب معرفًا مرقمًا فقط للحصول على تفاصيل الائتمان، يقدم مصرف الراجحي عددًا من الخدمات.

التي تسهل معالجة قرضك والحصول على المعلومات التي تحتاجها دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك.

يوضح هذا السؤال المتكرر للعديد من العملاء: الفكرة العامة لسحب القرض في حالة إفلاس بنك الراجحي.

وسيتم تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالقرض إلى العميل من قبل بنك الراضي والبنك.

بالاضافة إلى أنواع القروض المقدمة، وشروط الحصول على القرض، وشروط الإقراض لعقار بنك العرادي، وشروط قروض الجسر والتجسير، ودين وشريعة الحصول عليها.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي بيتك مصدر تمويل

منزلك مصدر تمويلك هو تمويل الأسهم الوطنية، والذي يضمن العقارات مثل الأراضي والشقق والمنازل المملوكة للعملاء لتلقي الأموال من مصدر تمويل منزلك، هناك شروط معينة، مثل:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على التمويل من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال لموظفي القطاع العام و 7500 ريال لموظفي القطاع الخاص.

يجب أن تشمل مدة التمويل سن التقاعد للعميل 15 سنة للأرض السكنية و 20 سنة للعقار.

المستندات المطلوبة للتمويل العقارى في بنك الراجحى :

تتطلب القروض العقارية مع مصرف الراجحي عددًا من المستندات التي يجب على المتقدمين تقديمها مثل طلب القرض أو الهوية الخاصة من صاحب العمل أو بطاقة الحالة أو نسخة من خلاصة القيد.

بعد ذلك، بالإضافة إلى تقديم نموذج تحويل الراتب من صاحب العمل والحصول على مستندات التحويل، سنقوم بتوفير وتقديم المستندات المتعلقة بالعقار، مثل نسخة من كلا وجهي الشيك ورسم تخطيطي لموقع العقار، وتحديد المنطقة إذا كانت مختلفة عن المساحة المكتوبة.