نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط السيارات في السعودية بقسط 600 ريال وأفضل الأنواع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط السيارات في السعودية بقسط 600 ريال وأفضل الأنواع … يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بتقسيط السيارات وكذلك القسط الشهري الذي يدفعه الفرد وحساب الزيادة وقيمة الفائدة على السعر الأصلي للسيارة إذا كان سيتم شراءها كاش أو بالقسط وعلى هذا الإطار يقوم عددًا من الشركات والمعارض الخاصة بالسيارات داخل مدن المملكة بتقديم عروضها التنافسية من أجل جذب المواطنين إليها وتمكينهم من شراء السيارة التي يرغبون فيها بتقسيط قليل قد يصل إلى 600 ريال شهريًا وبشروط مبسطة وميسرة وكذلك بطريقة دفع سهلة وبسيطة ودعونا نسرد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالعروض التي تقدمها المعارض خلال هذه الفترة لعلنا نوضح لك كافة المعلومات مفصلة إن كنت ترغب في الشراء أو قد تجذبك تلك التفاصيل أكثر لعملية التقسيط.

تقسيط السيارات في السعودية بقسط 600 ريال

ونعرض لكم في السطور التالية أفضل المعارض في تقسيط السيارات وتقديم الشروط المبسطة بمميزات تنافسية.

يجعل المنافسة كبيرة بين المعارض .

معرض موتوري لتقسيط السيارات

وفر هذا المعرض العديد من الموديلات والأنواع الخاصة بالسيارات الحديثة والأجدد بمميزات رائعة .

وإمكانية تقسيطها فسيارة فورج فيجو أمبيانتي الشهيرة وإمكانية تقسيطها بقسط يصل إلى 60 شهر.

بجانب ذلك بقسط شهري لن تصدقه فهو 603 ريال سعودي فقط ويضيف شرط آخر.

وهو أن تكون الدفعة الأولى أثناء الشراء واستلام السيارة 1739 كمقدم بسيط والدفعة الأخيرة.

كذلك وفق هذا المعرض 12174 ويمكنك اتخاذ كافة الإجراءات من الموقع الإلكتروني الخاص به .

والسيارة الميتسوبيشي بفترة سداد مشابهة للفورج فيجو ولكن مع تسهيلات إضافية فلا توجد مقدمات.

أو شروط تخص الدفعة الأخيرة وميتسوبيشي اتراج اتش ال ويمكن تقسيطها بدون مقدم .

أو دفعات أولى وتقسيطها سيكون لمدة 60 شهر.

تقسيط سيارات الراجحي

فيوفر مصرف الراجحي أيضًا ميزة التنافس مع المعارض الخاصة بالسيارات من أجل تلبية احتياجات عملاءه.

فيقدم خدمة تقسيط السيارات بفترة سداد طويلة جدًا تصل إلى 7 سنوات كاملة بشروط .

وضوابط معينة قد حددها مسبقًا وهي أن يكون السن الخاص بطالب التقسيط للسيارة لا يقل عن 21 سنة .

وكذلك لا يزيد عن 65 عام وسن المتقاعد لا يزيد عن السبعين سنة وبالنسبة للراتب أو الدخل الشهري.

فلا يقل عن ألفي ريال سعودي سواء للعاملين بالقطاع الحكومي وبالقطاع الخاص 1200 ريال سعودي.

والمتقاعد لا يقل الراتب عن 1900 ريال سعودي وكذلك أن يمر على استلام الموظف.

وبدءه العمل في القطاع الحكومي 3 شهور والقطاع الخاص 65 شهر كامل.

أما عن الاعتمادات فلا بد من موافقة جهة العمل على هذا التمويل.