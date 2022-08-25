تعتبر الجامعة السّعوديّة الإلكترونيّة واحدة من أهم الجامعات السعودية المميزة التي تقوم بتقديم محتوى مميز للطلاب لمختلف التخصصات، والتي تعتبر الأكثر حرص دائما على تخريج دفعة من الطلبة المتميّزين في جميع أنحاء السعودية وذلك من خلال التخصصات المختلفة سواء العلمية أو الأدبية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل دخول الجامعة السعودية الإلكترونية 2022.

رابط تسجيل دخول الجامعة السعودية الإلكترونية عبر الموقع الرسمي وأخر موعد للتسجيل

الجامعة السعودية الإلكترونية هي جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية، تقدم الخدمات التعليمية الخاصة بالتعليم الجامعي، والتعليم المستمر للأشخاص في السعودية من أبناء المملكة أو المقيمين بها، وهي تقدم عدد من الدرجات العلمية في تخصصات متنوعة منها درجات البكالوريوس والماجستير في مرحلة الدراسات العليا، كما تقدم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة المقدمة لأبناء المجتمع السعودي، من أجل مساعدتهم على الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم.

نبذه مختصرة عن الجامعة السعودية الإلكترونية

تم إنشاء الجامعة السعودية في عهد الملك عبد الله آل سعود في عام 1432 وتعد من أوائل الجامعات التي أنشأت في المملكة، ووفقًا للتصنيف النوعي للجامعات في المملكة فهي جامعة حكومية تخضع في إدارة شئونها لقرار مجلس التعليم العالي بالمملكة المنبثق عن وزارة التعليم العام وتحتوي على برنامجين للتعليم هما برنامج البكالوريوس وبرنامج الدراسات العليا “الماجستير”، فضلًا عن العديد من البرامج التدريبية والدورات التأهيلية المتخصصة التي تربط الطلاب بسوق العمل وهو ما يجعل الالتحاق بها مطلبا للكثير من الفئات الشبابية في المملكة فما هو رابط تسجيل دخول الجامعة السعودية الإلكتروني.

أخر موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين الموافق 3 محرم 1444 هـ الموافق 1 أغسطس 2022 م، للحصول على درجة البكالوريوس لخريجي الثانوية العامة.

رابط تسجيل دخول الجامعة السعودية الالكترونية sso.seu.edu.sa

ادخل على البوابة الالكترونية للجامعة السعودية من هنا.

قم بإدخال البيانات الشخصية وفقًا لنظام الدخول الموحد.

واضغط على التالي وسينقلك البرنامج تلقائيا إلى خدمة التسجيل في الجامعة.

بوابة قبول الجامعة السعودية الإلكترونية