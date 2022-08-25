نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، حيث سمحت وزارة التعليم للطلاب القادمين إليها من أبناء المقيمين الذين يحملون هوية زائر، وكذلك أصحاب تأشيرة الزيارة العائلية، الانضمام إلى الصفوف التعليمية في مختلف المدارس، عن طريق استمارة موحدة للقبول، ولكن بعد التأكد من توافر شروط تسجيل الطلاب أبناء غير السعوديين، مع ضرورة توفير الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة، ومصادقة الشهادات من وزارة التعليم، يأتي ذلك انطلاقً من إيمان وزارة التعليم بأهمية العلم، وحق الطلاب في التعليم، فالتعليم حق للجميع.

تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية

وفقًا لقرار مجلس الوزارة رقم 65 يتم تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية من الطلاب بمختلف الجنسيات اليمنية والسورية والطلاب المصريين وغيرهم، وذلك بنسبة 15% ولكن مع استثناء الطلاب الذين يعاملون معاملة السعوديين، نذكر منهم:

أبناء المواطنة من رجل غير سعودي.

أبناء المواطنين من مجلس التعاون الخليجي.

وكذلك أبناء النازحين حاملي بطاقات الخمس سنوات.

أبناء المواطنين الذين يحملون البطاقة الدبلوماسية.

وقد أطلقت وزارة التعليم استمارة موحدة لقبول الطلاب القادمين للسعودية بهوية زائر أو تأشيرة زيارة، ولكن في حدود المقاعد الشاغرة فقط، بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب أبناء البلد الذين يحملون الجنسية السعودية أصلا ومنشأ، كما أقرت على أنه يتم المفاضلة بين الطلاب الأجانب في المقاعد الشاغرة على أساس من لديه إقامة نظامية سارية، ولكن القبول بالنسبة للطلاب في الصفوف الأولى من المرحلة المتوسطة والثانوية، يكون بالتزامن مع بداية اختبار الدور الثاني، وترحيل الناجين في الدور الأول، كما أشارت إلى أن الأولية تكون لمواليد السُّعُودية.

شروط تسجيل الطلاب غير السعوديين في المدارس الحكومية

كشفت وزارة التعليم عن شروط تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية والأهلية، نذكر منها:

تقديم الوثائق والشهادات التي حصل عليها.

معادلتها من وزارة التعليم ووزارة الخارجية والسفارة السُّعُودية.

الطالب المنقطع عن الدراسة يقدم إفادة رسمية من وزارة التعليم أو إقرار من ولي الأمر بعد الحصول على مؤهل دراسي خلال تلك المدّة.

تقديم أصل استمارة التعليم الأساسي، وذلك للطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي.

لا تعادل شهادات النقل الثانوي في التخصصات المهنية، ويتم تحديد الصف المناسب بعد معادلة آخر شهادة نجاح في التعليم العام.

لا يسمح للطلاب إعادة الثانوية العامة والمهنية في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

يتم تحويل الطلاب الذين لا تنطبق عليهم تلك الشروط إلى المدارس الأهلية عقب انتهاء الفصل الأول.

طريقة تسجيل الطلاب حاملي تأشيرة الزيارة

أتاحت وزارة التعليم استمارة تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية، وتقديم الطلاب في المراحل المختلفة عبر نظام نور، كما يلي: