الضمان المطور على أعتاب مفاجأة للمواطنين موعد صرف الضمان الاجتماعي

الضمان الإجتماعي المطور يعد من الأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الأستقرار ومعاونة المواطن السعودي في ظل الأجواء ذات الأسعار المرتفعة، حيث أن هناك العديد من الأسر المحتاجة للدعم لذلك فأن ذلك البرنامج يستهدفها كما أنه يضم العديد من الخدمات بين طياته مثل خدمات التوظيف، وتحسين المهارات الخاصة بالقوى العاملة وتنظيم العديد من الدورات التنظيمية حتى تتمكن من تعزيز الحياه الإجتماعية والإقتصادية للفرد، كما قد تم تصميم هذا البرنامج ليدعم الفئات المحتاجه بشدة لتعينهم على العيش حياة كريمة، ونوضح إليكم كيفية الاستعلام عن الضمان المطور لعام 2022.

الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الأهداف التي تم وضعها من قبل ادارة التنمية الإجتماعيه والتي تبدأ بتمكين المستحقين بالوصول إلى استقلالهم المادي وتحولهم إلى أشخاص منتجين من خلال خضوعهم لبعض البرامج التأهيليه والتدريبيه، كما أنه يتم توفير حد أدنى دخل الأسرة المستحقة من احتياجات، يجب القيام بوضع بعض الأليات التي تضم القيام بمساعدة المستحقين في حالة حدوث أي كوارث أو ازمات.

فضلا عن أن هذا البرنامج يساعد أي مواطن سعودي لديه دخل قليل أن يتعايش مع ارتفاع الأسعار ويتمكن من العيش حياة كريمة في ظل الأرتفاع في الأسعار حيث أن ذلك البرنامج ستهدف من هم أشد احتياجا.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

متى ايداع الضمان المطور لابد أن يكون الشخص مواطن سعودي ولديه الجنسية ويجب أن يكون لم يخرج من السعودية في آخر ثلاثة سنوات ماعادا السعوديات المتزوجات من رجل ليس سعودي ومن يحملن بطاقات خاصة بالتنقل، ألا يكون موجود في أي من دور الرعاية التي ترعاها المملكة، كما يجب أن يقل دخل العائل عن 1100 ريال سعودي، ويكون دخل الفرد اقل من 550 ريال، يجب أن يكون المتقدم بالمتطلبات الصحية الخاصة بالوزارة، ألا يكون لديه اي املاك او منازل مسجلة بأسمة، إذا كان العائل يمتلك أكثر من اسرة يكون لكل اسره معاش ودخل مستقل.

كما يجب في حاله كونها إمراة سعودية متزوجة من رجل أجنبي أن تقوم بتقديم إثبات الزواج ومن لديها أولاد تقدم إثبات إقامتهم في المملكة السعودية أو إثبات لسفرهم مضطرين.