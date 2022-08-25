نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على راتب الضمان “الشهر الجديد” 1444 هـ [sbis.hrsd.gov.sa] في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كم باقي على راتب الضمان، حيث زاد البحث بشكل كبير عن موعد نزول وكذلك صرف رواتب برنامج الدعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وهذا لشهر أغسطس 2022 الجديد، وسنتابع معكم في هذا المقالمتى ينزل الراتب، وموعد نزول اهلية الضمان المطور بالنسبة إلى المستفيدين، حيث وصلت لنا أخبار جديدة بخصوص الموعد الذي سيتم صرف فيه هذه الدفعة والدفعات القادمة حسب التقويم الميلادي، حيث تبقى أيام قليلة ويتم النزول، فتابعوا معنا في ثقفني لتتعرفوا على آخر الأخبار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سفير الضمان الاجتماعي تويتر

ويعتبر سفير الضمان الاجتماعي وكذلك سناب الضمان المطور من أهم المصادر التي يتابعها المواطنين أولا بأول، حيث إن المؤثرين العاملين في هذه الحسابات على تواصل دائم مع مصادر مقربة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودائما ما يأتون بأخبار صحيحة وتوقعات شبه مؤكدة.

وآخر الأخبار التي نزلت منذ ساعات قليلة بخصوص نظام ضمان الإجتماعي مطور هي بخصوص تثبيت تاريخ صرف الرواتب، حيث إن الخبر يفيد بأنه تم تثبيت موعد صرف الدفعات في نظام الضمان المطور مع الضمان القديم في يوم 1 ميلادي من كل شهر.

حقيقة خبر تثبيت موعد نزول الضمان المطور كم باقي

وحسب تحليلنا لهذا الخبر، فهو على الأغلب وبنسبة كبيرة صحيح، حيث انه اذا تتذكرون، فإنه من بداية شهر رمضان الماضي 1443 بالهجري والميلادي ابريل، نزل الراتب في بداية الشهر، وتتابع نزول الرواتب في شهر مايو وكذلك يونيو حتى الشهر الماضي في أول كل شهر.

وهذا ما يؤكد صحة هذا الخبر، وهذا ما يعني ايضا أ، إيداع الدفعة القادمة ستكون مطلع الشهر القادم بالميلادي، وهذا ما نتابعه معكم بالتفصيل.

كم باقي على راتب الضمان

وبالنسبة إلى راتب دفعة شهر صفر 1444 هـ، فيتبقى عليها حوالي أسبوع على الكثير أو اقل حتى يتم صرفها، حيث إنه سيتم صرفها في تاريخ يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 ميلادي، يقابله اليوم الموافق بالتاريخ 5 صفر 1444 الهجري وهو قادم، حيث سوف يتم ارسال الرسائل يومها.

وستنزل الأهلية الخاصة بحسابات المستفيدين في خلال هذين اليومين، حيث إن المتبقى على الصرف نفسه قليل وهذا ما يثير تساؤل المستفيد بخصوص متى وكم المتبقى على الاهلية في البرنامج، ونتوقع أن تنزل في بداية الأسبوع المقبل، وسنتابع معكم طريقة الاستعلام عن اهليات المستفيدين بكل سهولة، فتابع.

رابط الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور

وكذلك يتساءل المواطن عن موعد نزول الأهلية، والتي تثير قلقا وجدلا بين المواطنين خوفا من أن تتغير من مؤهل إلى غير مؤهل ولذلك يبحث عنها المسجلين، حيث يتبقى القليل ويتم الإعلان عنها، وقد أعلنت الوزارة أن الاستعلام عنها يكون ومعرفة تفاصيل الدفعة يكون عبر حساب المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة إلى الحكومة.

نقدم للمستفيدين طريقة الاستعلام لهم عبر اتباع هذه الخطوات.

اذهب إلى موقع الضمان الرسمي للحصول على التفاصيل وذلك عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa .

. اكتب رقم السجل المدني (رقم الهوية) وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

انتقل إلى الأهلية والاستحقاق.

ستجد آخر دفعة (تم التحقق بنجاح) وحالة الأهلية (مؤهل، غير مؤهل).

وفي حالة اذا تم رفضك، أو تحولت الاهلية من مؤهل إلى غير مؤهل فادخل على مقال تقديم اعتراض الضمان المطور لمعرفة حل هذه المشكلة.

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