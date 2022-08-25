مقتل ضابطين فى تحطم مروحية بولاية تينيسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتد رس"، قال مسؤولون إن الطائرة سقطت عبر أحد الطرق وأغلقت ممرات الطريق السريع بينما بحث المسعفون عن موقع التحطم.
وقالت وزارة السلامة والأمن الداخلى بولاية تينيسى إن "لى راسل" من قسم الطيران و"مات بلانسيت" المحقق بإدارة شرطة مقاطعة ماريون قتلا فى حادث تحطم ظهر الثلاثاء فى مقاطعة ماريون.
وأوضح نقيب دورية الطرق السريعة فى تينيسى، ترافيس بلوتزر إن المجلس الوطنى لسلامة النقل بالولايات المتحدة، بدأ تحقيقًا بشأن الواقعة.
وأفاد مسؤولون بأن المروحية اصطدمت بخطوط كهرباء على جبل إيتنا بالقرب من وايتسايد بولاية تينيسى، مما تسبب فى سقوط الخطوط عبر الطريق السريع 24.
قال سائق السيارة دان هوستلر لوسائل إعلام محلية، إنه رأى طائرة هليكوبتر سوداء تحلق فى دوائر قبل أن يخطئ بفارق ضئيل أن تصطدم بالكابلات الكهربائية.
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