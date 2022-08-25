نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 /2023 نتيجة التمهيدي في العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التعليم العراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم من خلال هذه السطور نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق في ظل عمليات البحث المتزايدة من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في وسط حالة من التوتر والقلق، التي تسيطر على الطلاب وأولياء أمورهم، وكانت وزارة التعليم بالعراق قد كشفت عن اقتراب موعد الكشف عن نتائج الطلاب واعتماد النتيجة، بعد أداء الطلاب امتحانات الدور الأول 2022 في التاسع من شهر أغسطس الحالي، على أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد إعلان نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022

وكانت وزارة التعليم بالعراق قد كشفت عن موعد إعلان نتيجة الصف السادس الإعدادي 2022، والتي من المقرر الكشف عنها في 20 وحتى 25 من شهر أغسطس الجاري، على أن تنتهي عمليات التصحيح ورصد ومراجعة درجات الطلاب خلال الأيام المقبلة، ومن ثم اعتماد النتيجة والإعلان عنها على الفور.

وفقا للتقارير الأولية لعمليات رصد ومراجعة أوراق الامتحانات، فإن التقارير الأولية للنتائج تؤكد أن النسب الأولية لنجاح الطلاب مبشرة ومرضية للجميع، وذلك وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية، التي أكدت أن أعمال التصحيح تجري دون أي عقبات أو مشكلات داخل جميع وحدات الكنترول.

نتيجة التمهيدي في العراق 2022 | نتيجة السادس الإعدادي في العراق اعرف نتيجتك الآن 2022 عبر موقع وزارة التعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي العراق 2022

وبعد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التعليم العراقية، يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة بسهولة من خلال رابط وزارة التعليم على شبكة الإنترنت من خلال هذه الخطوات:

زيارة رابط وزارة التعليم العراقية من هنا epedu.gov.iq

النقر على الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي وتحديد الدور الأول.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب، والضغط على كلمة تنزيل، وسيتم تحميل نتيجة طلاب المحافظة PDF

من ثم يمكن للطالب البحث عن نتيجته من بين نتائج الطلاب.

إعلان نتائج التمهيدي في العراق 2022

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج الدور الأول من نتائج السادس الإعدادي في العراق 2022 بمجرد الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم المعتمد رسميًا كما ستقوم وزارة التربية والتعليم بتفعيل الرابط لاستخراج النتائج لحظة إعلانها مباشرة واعتمادها رسميًا سيضمن ذلك حصول جميع الطلاب على نتائج السادس الإعدادي في العراق 2022 نتائج التمهيدي في العراق.