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عمر شويل - جدة موقع نتائجنا نتائج الامتحانات 2022 السادس الإعدادي العراق التي كثر عليها عمليات البحث من قبل الأهالي والطلاب لمعرفة النتيجة والاطمئنان علي درجاتهم في مختلف مناطق محافظات العراق، حيث يتم الكشف عن النتيجة واستخراجها برقم الجلوس الخاص لكل طالب وطالبة، لذا تبدأ العديد من المواقع الإلكترونية رفع النتائج النهائية للصف السادس الاعدادي ومن أهمها موقع نتائجنا والذي نوضح لكم في هذا التقرير كيفية استخراج النتائج منه، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

موقع نتائجنا نتائج الامتحانات 2022 السادس الإعدادي العراق

أدي طلاب الصف السادس إعدادي بالعراق امتحانات الدور الأول لعام ٢٠٢٢م حتي تم الانتهاء رسميا من الامتحانات، حيث قامت مباشرة وزارة التربية والتعليم العراقية بعمليات التصحيح ورصد الدرجات وذلك من خلال لجان التصحيح في كل محافظة من محافظات العراق حيث أكدت الوزارة انه سوف يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة واعتماد النتيجة ليتم تقديمها خلال الأيام القليلة القادمة حيث يقوم حتي الآن عدد كبير من الأهالي والطلاب بالبحث الشديد علي محرك جوجل لكي يتم معرفة النتيجة وجميع درجاتهم.

رابط نتيجة الصف السادس الإعدادي العراق 2022

يمكن للأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي لعام ٢٠٢٢م بالعراق، وذلك من خلال الذهاب إلي الموقع الرسمي للنتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليتم الحصول علي النتيجة إلكتروني دون الذهاب إلي الإدارات التعليمية أو المدارس، حيث يتم الضغط علي هذا الرابط (epedu.gov) حتي يتم استخراج النتيجة.

خطوات استخراج نتيجة السادس الاعدادي ٢٠٢٢م بالعراق

نقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستخراج النتيجة من خلال الدخول على رابط النتائج (epedu.gov).

العراقية للاستخراج النتيجة من خلال الدخول على رابط النتائج (epedu.gov). القيام باختيار نتائج الامتحانات.

تحديد نتيجة الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٢م.

للعام الدراسي ٢٠٢٢م. كتابة اسم الطالب بالكامل ورقم الجلوس الخاص به.

النقر علي كلمة استخراج النتيجة.

سوف يتم استخراج النتيجة علي الفور حتي يقوم كل طالب وطالبة معرفة جميع درجاتهم بالتفصيل والمجموع الذي تم الحصول علية من المجموع الكلي.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف السادس الإعدادي

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بشأن الإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي لعام ٢٠٢٢م، حيث من المؤكد ظهور النتيجة رسميا صباح يوم ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢م، بحسب أغلب التوقعات من الإدارات التعليمية العراقية، لذا يبدأ الملايين من الطلاب والطالبات الاستعداد للتعرف على درجات نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2022.

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