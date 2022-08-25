نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول برقم المقعد على موقع الوزارة الرسمي epedu.gov.iq

ينتظر المئات من الطلاب وأولياء الأمورموعد الإفراج عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول، في كل المحافظات العراقية خاصة بعد أن تم الانتهاء من تأدية اختبارات الصف السادس الاعدادي منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما يجعل الطلاب يشعرون بالقلق والتوتربسبب تأخر موعد إعلان النتائج، وكانت قد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقي، وسوف نتعرف معكم من خلال هذا التقرير على تفاصيل الإعلان عن النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول

يبحث آلاف الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول منذ انتهاء اختبارات الصف السادس الاعدادي للجولة الاولى في دولة العراق والتي كانت قد بدأت في يوم 20 من شهر يوليو الماضي وانتهت في يوم 9 من أغسطس الجاري 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 25 من الشهر نفسه، وذلك حيث أكدت المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم على اقتراب انتهاء أعمال التصحيح لجميع الطلاب، وأكدت المصادر أن الوزارة تشدد على كافة المصححين بضرورة التدقيق ومراجعة الدرجات لأكثر من مرة لضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل كامل.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

بمجرد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتهاواعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم العراقي، سوف يتم رفع نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول على موقع الوزارة ليتمكن جميع الطلبة من الاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-