نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول برقم المقعد على موقع الوزارة الرسمي epedu.gov.iq في المقال التالي
ينتظر المئات من الطلاب وأولياء الأمورموعد الإفراج عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول، في كل المحافظات العراقية خاصة بعد أن تم الانتهاء من تأدية اختبارات الصف السادس الاعدادي منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما يجعل الطلاب يشعرون بالقلق والتوتربسبب تأخر موعد إعلان النتائج، وكانت قد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقي، وسوف نتعرف معكم من خلال هذا التقرير على تفاصيل الإعلان عن النتيجة.
نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول
يبحث آلاف الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول منذ انتهاء اختبارات الصف السادس الاعدادي للجولة الاولى في دولة العراق والتي كانت قد بدأت في يوم 20 من شهر يوليو الماضي وانتهت في يوم 9 من أغسطس الجاري 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 25 من الشهر نفسه، وذلك حيث أكدت المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم على اقتراب انتهاء أعمال التصحيح لجميع الطلاب، وأكدت المصادر أن الوزارة تشدد على كافة المصححين بضرورة التدقيق ومراجعة الدرجات لأكثر من مرة لضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل كامل.
رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول
بمجرد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتهاواعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم العراقي، سوف يتم رفع نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول على موقع الوزارة ليتمكن جميع الطلبة من الاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-
- أولى خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 أن يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر.
- أو يزور موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لإعلان النتيحة وهو يتبع للوزارة.
- ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي.
- يحدد الطالب بعد ذلك المحافظة التابع لها ويضغط على كلمة تنزيل.
- سوف يتم تحميل النتائج بشكل مباشروبصيغة PDF.
- يقوم الطالب بالبحث عن اسمه ويستعلم عن النتيجة الخاصة به.
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