استطلاع أمريكى يكشف معدل الرضا الشعبى عن بايدن وإدارته

جدة - نرمين السيد - وأوضح الاستطلاع، الذى أجرته المؤسستان الأمريكيتيان "ياهو نيوز" و"يوجوف" البحثية، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 5% وهو أعلى معدل له منذ شهر مايو الماضى.

ومن جانب آخر، بين الاستطلاع أن مستوى عدم الرضا عن بايدن تراجع بمقدار ثلاث نقاط مئوية، وهو ما يعد تحولا فى معدلات شعبية الأداء لبايدن لم يحدث بهذا الحجم على مدار أسابيع.

وشارك فى الاستطلاع 1563 شخصا من البالغين، وتم إجراؤه خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجارى.

وتأتى نتائج هذا الاستطلاع وسط سلسلة من الأنباء السارة لبايدن والديمقراطيين من بينها الانخفاض الكبير فى أسعار الوقود ومقتل الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة والموافقة على تشريع مهم بشأن المناخ إضافة إلى خطة خفض تكاليف الأدوية وإعفاء الطلاب من جانب من مديونيتهم الخاصة بالقروض الجامعية.