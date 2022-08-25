مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ملتزمون تماما بتنفيذ اتفاقيات تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقال "نيبينزيا"، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ردا على سؤال فى مجلس الأمن: "نحن ملتزمون تماما بتنفيذ الاتفاق، مشددا على أن الاتفاق يجرى تنفيذه جزئيا بالفعل، وأن "السفن الأوكرانية والأجنبية التى تحمل حبوبا أوكرانية تغادر الموانئ الأوكرانية وتصل إلى وجهتها".
وأشار "نيبينزيا" إلى أن "الجزء الثانى من الصفقة لم يتم تنفيذه بعد، لم تغادر أى سفينة روسية واحدة محملة بالحبوب أو الأسمدة الموانئ الروسية، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لا يتعين علينا، بل على المشاركين الآخرين فى الصفقة، ولا سيما الأمم المتحدة، حل القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية، وموانئ الوصول لهذه السفن، وكذلك التأمين".
وأضاف المبعوث الروسى لدى الأمم المتحدة أن:"هذه القضايا لم يتم حلها بعد، ولهذا السبب أشرت فى خطابى اليوم إلى أن الصفقة أبرمت لمدة 120 يوما، ويعتمد تمديدها إلى حد كبير على ما إذا كان سيتم تنفيذها بالكامل".
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