سيارات البنك الأهلي المستعملة الشروط والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة سيارات البنك الأهلي المستعملة وما هي شروط قروض السيارات المستعملة بدون مقدم من خلال البنك الذي يعد من أهم البنوك السعودية التي طورت عدد كبير من البرامج وعلى رأسها قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي وهي في نطاق التمويل الإسلامي ويمكن استخدام طريقة حساب قسط السيارة من البنك الأهلي الإلكترونية لمعرفة ما هي قيمة الدفعات الشهرية من أفضل قرض بنكي لشراء سيارة داخل السعودية للمواطنين.

سيارات البنك الأهلي المستعملة

يسعى البنك الأهلي إلى تلبية احتياجات العملاء لهذا أعلن عن تقديم سيارات البنك الأهلي المستعملة وللقبول بها لا بد من توافر العديد من الشروط، وقد أكد البنك على أن هذا الحل التمويلي متوفر للمحولين رواتبهم والغير محولين رواتبهم أيضًا وللموافقة على طلبك ينبغي أن يكون هناك ضمان بالسيارة لمدة لا تقل عن اثني عشر شهر عند التسجيل كما ينبغي أن يتم الحصول على سيارة صناعة العام الجاري أو العامين السابقين بحد أقصى.

ويتم الاتفاق بعد إتمام الإجراءات على قيمة الرسوم الإدارية وهي بمبلغ خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى من مبلغ التمويل الذي يحصل عليه العميل من خلال البنك، أما عن معدل النسبة السنوي فهو يبدأ فقط من 12.30% من إجمالي قيمة التمويل أيضًا.

شروط قرض السيارة المستعملة البنك الأهلي

من أجل الانضمام إلى برنامج التمويل الإسلامي لا بد من توافر العديد من الشروط من بينها حصول الموظفين على وظيفة إما حكومية أو خاصة والحصول على راتب 2500 ريال سعودي لحاملي الجنسية السعودية، كما ينبغي أن يكون العمر بالهجري بحد أدنى فقط ثمانية عشر عام.

مالك المؤسسة يمكنه الحصول على التمويل في حال كان قيمة صافي الدخل بحد أدنى عشرة آلاف ريال سعودي والسن لا يكون أقل من خمسة وعشرين عام، بينما المتقاعد لا بد ألا يزيد سنه عن 70 سنة عند التقديم على التمويل.

المستندات المطلوبة للتمويل الإسلامي البنك الأهلي

هناك مستندات مطلوبة للانضمام إلى هذا البرنامج منها صورة من بطاقة التحقق الشخصي للمتقاعد أو الموظفين، وحصولهم على رخصة قيادة سارية المدة مع شهادة التعريف بالراتب الموثقة من خلال الجهة التابع لها وتقدم جميعها إلى البنك.