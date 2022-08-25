نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1444 والشروط الجديدة للحصول على المساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1444، التي تهم الكثيرون من المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم ضوابط وشروط المساعدات المالية المقطوعة، التي تصرف للمواطنين المستوفين الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يزيد اهتمام المواطنين بالمساعدات المقطوعة هذه الأيام نظراً إلي ارتفاع أسعار العديد من المنتجات.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1444

الاستعلام عن خدمة المقطوعة برقم الطلب واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، لكي يتمكن المواطنين المستفيدين من الاستفسار عن بيانات مقطوعة الضمان مواعيد صرفها، حيث يتم الاستعلام عنها وفقاً إلي اتباع الخطوات التالية:

القيام بالذهاب إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال القيام eservices.mlsd.gov.sa.

وذلك من خلال القيام التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

نقوم بالنقر علي خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

. القيام بإدخال الطلب الخاص بالشخص المستعلم عن المقطوعة.

إدخال رمز التحقق المرئي أمامك.

ثم النقر علي عرض.

ليتم بعدها أظهار المقطوعة برقم الطلب علي الفور.

شروط المساعدة المقطوعة 1444



هناك عدة شروط للحصول علي مقطوعة الضمان الاجتماعي يجب توافرها كالتالي:

يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة علي حسب الدخل الشهري للأسرة.

علي حسب الدخل الشهري للأسرة. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم توافر سجل تجاري للمتقدم.

يجب أن يكون العمر ٣٥ عام للشخص المتقدم المقطوعة أو اكثر من ذلك مع مراعاة أن لا يقل عمرة عن ذلك.

دخل المتقدم لا يتجاوز 3 آلاف ريال إذا كان اعزب و8680 إذا كان متزوج.

يلزم أن يكون المتقدم من الأسر التي تثبت أنها بحاجة إلي المساعدة وبالأخص أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

يتم الحصول علي المقطوعة بعد مرور عام من المساعدة الأولي.

لا يتجاوز راتب الشخص المتقدم عن الحد المحدد حتي لا يتم منعه من الصرف.

استعلام عن حالة الطلب

يمكن للأشخاص المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي الحصول علي رقم طلب المقطوعة وذلك من خلال اتباع الخطوات المتتالية ثم استخدام رقم الطلب للاستعلام عن المقطوعة:

يتم التواصل مع الدعم الفني لبرنامج المساعدة المقطوعة وذلك من خلال رقم الهاتف الجوال 8001222777 لكي يتم الاستعلام عن رقم طلب المقطوعة برقم الهواية حتي يتم الحصول علي رقم طلب مقطوعة الضمان بالسجل المدني، كما يمكن أيضا التواصل مع الموارد البشرية بأكثر من طريقة ومنه الاتصال برقم الهاتف المجاني 920020301 أو التواصل من صندوق البريد علي رقم 12484 كما يمكن التواصل علي هذا الرقم 19911 لوزارة التنمية الاجتماعية أو عن طريق الرمز البريدي 11157.