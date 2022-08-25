نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الامتحانات 2022 لجميع المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة لا يزال رابط نتائج السادس الإعدادي العلمي 2022 بفرعيه الأحيائي والتطبيقي ونتائج السادس الإعدادي الأدبي 2022 الدور الأول في العراق محل بحث الآلاف من الطلاب والطالبات خلال الفترة الحالية بعد الانتهاء من تصحيح كافة الامتحانات والدفاتر الامتحانية الخاصة بنتائج السادس الإعدادي 2022 العراق ومرور المدة المحددة من قبل وزارة التربية العراقية بشأن موعد ظهور نتيجة سادس إعدادي العراق الدور الأول 2022 والتي حددتها بمرور نحو أسبوعين أو عشرين يومًا على انتهاء أخر امتحانات للطلاب والتي انتهت في التاسع من شهر أغسطس / آب 2022.
نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول
تحظى نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول في العراق باهتمام بالغ لدى الطلاب وأولياء الأمور كونها تعد المرحلة الفيصلية في المستقبل الدراسي لكل طالب والتي يتوقف عليها الدراسة الجامعية ودخول الكلية والجامعة التي يرغب في الدراسة بها.
وبدأ طلاب الصف السادس الإعدادي العراق 2022 امتحانات الدور الأول من يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022.
واستمر نحو ثلاثة أسابيع قبل أن ينتهي الطلاب من أداء أخر اختبار يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الجاري.
#هام
وجه الدليمي المديريات العامة للتربية كافة، بأن الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح عن الامتحانات ونتائجها للصفوف المنتهية ومايتعلق بشؤونها هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات … ولا يُسمح لأي جهة أخرى في @moedu_iq التصريح نيابة عنها حول الموضوع.
— وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi)
#هام— وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi) August 22, 2022
وجه الدليمي المديريات العامة للتربية كافة، بأن الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح عن الامتحانات ونتائجها للصفوف المنتهية ومايتعلق بشؤونها هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ... ولا يُسمح لأي جهة أخرى في @moedu_iq التصريح نيابة عنها حول الموضوع.
موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق
ويحل موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من مراجعة وتدقيق دفاتر الاختبارات.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية العراقية أن أعمال تصحيح امتحانات السادس الإعدادي 2022 انتهت.
وبدأت مرحلة مراجعة وتدقيق الدرجات تمهيدًا للمصادقة عليها من خلال الدكتور علي حميد مخلف، وزير التربية العراقي.
|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 نينوى
|في الانتظار
|موقع نتائج السادس الإعدادي 2022 ديالي
|في الانتظار
|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 الكرخ 1
|في الانتظار
|موقع نتائج السادس الإعدادي 2022 الكرخ 2
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|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 الكرخ 3
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|موقع نتائج السادس الإعدادي 2022 الرصافة 1
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|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 الرصافة 2
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|موقع نتائج السادس الإعدادي 2022 الرصافة 3
|في الانتظار
|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 النجف
|في الانتظار
|موقع نتائج السادس الإعدادي 2022 ذي قار
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|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 القادسية
|في الانتظار
|موقع نتائج السادس الإعدادي 2022 صلاح الدين
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|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 واسط
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|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 السليمانية
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|رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 المثنى
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عدد درجات المساندة للطلاب المكملين السادس الإعدادي 2022
وحددت وزارة التربية العراقية عدد درجات المساندة للطلاب المكملين السادس الإعدادي 2022 لمساعدتهم على النجاح والانتقال للمرحلة الدراسية التالية.
ويحصل كل طالب على 5 درجات في كل مادة يحصلون فيها على مجموع 54 درجة.
ولا تزال نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2022 في العراق محل انتظار الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حتى الآن.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية العراقية أن أعمال تصحيح الدفاتر الامتحانية لجميع المواد الدراسية التي أداها الطلاب والطالبات المشاركين في امتحانات الدور الأول للصف السادس الإعدادي في العراق 2022.
وبدأ مرحلة مراجعة وتدقيق النتائج تمهيدًا لاعتمادها رسميا.
موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الامتحانات 2022
ونستعرض لكم كيفية استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الامتحانات 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- أولًا: سجل دخول إلى موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الامتحانات 2022epedu.gov.iq.
- ثانيًا: اضغط على أيقونة استخراج النتائج.
- ثالثا: تحديد المحافظة واسم المدرسة.
- رابعًا: كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس في الخانة المخصصة.
- أخيرًا: اضغط على أيقونة عرض النتائج لتظهر النتيجة.
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