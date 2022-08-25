كيف اطلع شهادتي القديمة من نظام نور. حيث يتيح نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية منها استخراج الشهادة الدراسية القديمة مثل استخراج شهادة الثانوية العامة، ونظام نور عبارة عن نظام إلكتروني بمثابة همزة وصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأيضًا استخراج النتائج دون الحاجة لزيارة المدرسة، وسداد رسوم النقل المدرسي، والتسجيل في باص المدرسة وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على كيفية استخراج الشهادات القديمة من خلال نظام نور.

كيف اطلع شهادتي القديمة من نظام نور

يمكن استخراج شهادتك القديمة من نظام نور بالخطوات الآتية:

زيارة نظام نور.

قم بتسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

ثم اختر الفصل الدراسي والنقر على كلمة البحث.

ثم أنقر على إشعار نتيجة الطالب؛ من ثم اختيار الشهادة.

سوف يتم عرض الشهادة لك.

أنقر على أمر الطباعة لطباعة الشهادة.

كيف اطلع شهادة بدل فاقد نظام نور

يمكن استخراج بدل فاقد لشهاداتك من نظام نور بالخطوات الآتية:

الولوج إلى نظام نور.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي .

اختر طلب بديل، ثم إضافة البيانات المطلوبة، وسوف يتم إرسال رسالة على جوالك تتضمن الرمز المرئي للتحقق ثم بإدخاله بالمكان المخصص له.

ثم إدراج البيانات المطلوبة وسوف يتم حفظ الطلب، ويتم إرسال رسالة نصية لك تحتوي على رقم الطلب.

وبإمكانك المتابعة من خلال خانة متابعة الطلبات، بعد ذلك تحصل على الشهادة بصيغة بي دي أف.

خطوات طباعة شهادتي القديمة من نظام نور

بإمكانك طباعة شهاداتك القديمة من خلال نظام نور بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

ثم انقر على تبويب تقارير وحدد شهادة الطالب المطلوب طباعتها؛ من ثم الضغط عليها.

ومن ثم النقر على طباعة الشهادات وبعد ذلك سيتم حفظ الملف بصيغة pdf جاهز للطباعة في أي وقت.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول كيف اطلع شهادتي القديمة من نظام نور، واستعرضنا خطوات طباعة الشهادة القديمة من نظام نور، وكيف استخراج شهادة بدل فاقد نظام نور، يمكن أيضًا الحصول على الكثير من الخدمات المتنوعة من نظام نور مثل سداد رسوم النقل المدرسي نتائج الاختبارات وحجز باص المدرسة ،