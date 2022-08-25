نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة هونداي وتويوتا للبيع بسعر رخيص بالسعودية في المقال التالي

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين في إقتناء سيارة توفر لهم كل وسائل الراحة وتحتوي على كافة وسائل الأمان والراحة التي تساعدهم في قضاء إحتياجتهم اليومية من الذهاب إلى العمل أو أي أماكن أخرى وبمميزات وصفات السيارة الجديدة ولكن بعد الإرتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة أصبح إقتناء سيارة جديدة من الأمور الصعبة ولذلك إتجه البعض إلى البحث في سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية. سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع متواجد للبيع بالتقسيط سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2016 للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 40000 ريال سعودي.

منح البائع للمشتري فرصة الحصول على السيارة هيونداي سوناتا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل 123000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

السيارة هيونداي سوناتا بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة مزودة بوسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط ومقاعد كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591660527 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591660527. للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2009 مستعملة يوجد بالتقسيط سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 8000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق نظام التقسيط بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 180000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أسود.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة متوفر بها إستمارة فحص جديدة ويوجد شحن لأي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

السيارة تويوتا كامري بها نظام الركن الذكي للسيارة وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة هونداي وتويوتا للبيع بسعر رخيص بالسعودية - ثقفني

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