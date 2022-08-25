العالم اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الروسية على محطة قطار أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في مدينة تشابلينو وسط أوكرانيا إلى 22 قتيلا.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية اليومية، إن "تشابلينو هي ألمنا اليوم. حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلا من بينهم 5 احترقوا داخل سيارة. قضى فتى يبلغ 11 عاما دمر صاروخ روسي منزله".

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن سابقا أن حصيلة الضحايا بلغت 15 قتيلا.