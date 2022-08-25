العالم اليوم - زينتشينكو: استئناف الدوري يؤكد أن أوكرانيا لم تستسلم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - قال أولكسندر زينتشينكو مدافع أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، إن عودة منافسات كرة القدم إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، تلعب دورا حيويا في إظهار الأمر لبقية العالم على أن "الشعب هناك لم يستسلم ويحاول مواصلة حياته".

واستؤنف الدوري الأوكراني الممتاز، الثلاثاء، تزامنا مع يوم العلم الوطني للبلاد، بعد أن وضع الهجوم العسكري الروسي نهاية مبكرة للمسابقة الموسم الماضي.

وانضم زينتشينكو، الذي مثل أوكرانيا في 52 مباراة، إلى أرسنال من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في يوليو الماضي.

وقال الظهير الأيسر في مقابلة على موقع أرسنال على الإنترنت: "من المهم للغاية أن نظهر للعالم أن الشعب الأوكراني لا يستسلم، ويمضي قدما في أي موقف. الأمر كله يتعلق بقدرة شعبنا".

ورغم استخدام أماكن معينة فقط بها ملاجئ للحماية من القنابل لإقامة مباريات الدوري الأوكراني، مع عدم السماح لأي مشجع بدخول الملاعب، قال زينتشينكو إن الناس "بحاجة لكرة القدم".

وأضاف: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر للاتحاد الأوكراني والرئيس (فولوديمير) زيلينسكي الذي قال إننا بحاجة لإقامة منافساتنا في أوكرانيا. أعلم أنه لن يكون لدينا أفضل المنشأت لكننا بحاجة إلى الاستمرار وهذا هو الشيء الأكثر أهمية لجميع الأوكرانيين".

وختم: "لا أطيق الانتظار وسأشاهد جميع المباريات إذا كان ذلك ممكنا".