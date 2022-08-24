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عمر شويل - جدة طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الحكومي والخاص 1444 .. يبحث الكثير من الموظفين في المملكة العربية السعودية سواء العاملين في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص عن الطريقة الصحيحة من اجل حساب وعد المكافأة الخاصة بالموظف لنهاية خدمته والمقررة بعد خروجه لسن المعاش أو تقاعده وذلك لأن البعض ينتظرها بسبب الالتزامات الأسرية أو عمل مشروع جديد أو غيره فهي تمنح للموظف نظيرًا عن الفترة التي قضاها في عمله والتفاني في العمل والجد والإخلاص ولذا سنوضح في تلك السطور القليلة القادمة كل ما يخص هذه المكافأة وذلك بعد إجراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعد التعديلات الأخيرة والشروط والإضافات عليها .

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الحكومي والخاص 1444

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية وكذلك التنمية الاجتماعية عن عدة شروط معينة.

من أجل حصول الموظف وكذلك العامل في القطاعين الحكومي أو الخاص على مبلغ مناسب.

وذلك في نهاية فترة خدمته وذلك طبقاً لمواد ونصوص اللائحة التنفيذية لقانون أو نظام العمل .

وفق عدة شروط وهي كالتالي: إذا استمر العامل أو الموظف مدة سنتين على الأقل .

في وظيفته وترك الخدمة بالطريقة المنصوص عليها في نظام العمل.

وكذلك إذا تم تحديد عمله مقيدًا بزمن معين فبمجرد انتهاء العمل والزمن المحدد.

يكون له الحصول على مكافأة على نهاية خدمته وإذا تزوج الموظف فتحصل السيد المتزوجة.

وكذلك العاملة إذا مر 6 أشهر على الزواج أو حتى 3 أشهر على الإنجاب على مكافأة .

وكذلك يحصل الموظف في نهاية الخدمة إذا قدم استقالته .

ولكن بعد مدة 10 سنوات قضاها في العمل داخل المؤسسة أو الشركة أو القطاع .

ويحصل على ثلثي المكافأة إذا قضى 5 سنوات أو 9 سنوات وقدم استقالته أو رحل وترك العمل بالطرق القانونية.

طريقة احتساب مكافأة القطاع الخاص

وبالنسبة للطريقة الصحيحة من أجل احتساب قيمة المكافأة الخاصة بنهاية خدمة العامل .

أو الموظف في القطاع الخاص فقد وضح قانون العمل في المملكة العربية السعودية .

معايير لصرف هذه المكافأة وهي.

أن يحصل العامل على المكافأة إذا قضى مدة لا تقل عن 15 عام في الوظائف الخاصة بالقطاع الخاص.

وكذلك يحصل على المكافأة ومن حقه إذا مر على توظيفة 3 سنوات إلى 5 سنوات يحصل على ثلث المكافأة الكلية وفق نصوص القانون.

بينما إذا قضى العامل فترة من 5 سنوات وحتى 15 سنة فيحصل على ثلثي مبلغ المكافأة